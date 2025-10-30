온코닉테라퓨틱스, 3분기 매출 192억…전년동기比 867% 상승

온코닉테라퓨틱스는 30일 올해 3분기 매출이 전년동기 867.1% 증가한 192억1천300만 원을 기록했다.

영업이익은 83억1천700만 원을 기록하며 흑자 전환했다. 온코닉테라퓨틱스는 2분기 매출 94억 원, 영업이익 11억 원으로 반기 흑자 전환에 성공한 데 이어, 3분기에는 매출 192억 원, 영업이익 83억 원으로 전기 대비 매출 103.7%, 영업이익 647.3% 증가하며 성장세를 이어갔다.

이번 실적은 지난해 4월 허가받은 국내 37호 신약 ‘자큐보정’의 국내 처방의 증가세에 따른 국내 매출 123억 원과 중국 파트너사 리브존으로부터 지난달 수취한 기술이전 수익 약 69억 원이 반영된 결과다.

자큐보정(출처=온코닉테라퓨틱스)

특히 일시적인 기술이전 매출을 제외한 국내 매출도 2분기 대비 31% 성장하며 123억 원으로 확대됐다.

온코닉테라퓨틱스는 지난 4월 연간 매출 예상 전망치를 162억 원에서 249억 원으로 상향했다. 그랬던 것이 3분기 누적 매출만으로 378억 원을 기록하며 이미 목표를 초과 달성했다.

이번 분기 해외 매출에 반영된 리브존의 마일스톤은 자큐보정의 중국 임상 3상 완료 및 품목 허가 신청에 따른 것이다.

‘자큐보정’은 지난해 10월 국내 출시된 P-CAB 계열 위식도역류질환 신약이다. 올해 9월 말까지 누적 처방액 345억 원을 돌파했다. 올해 6월 위궤양 적응증 허가를 추가로 획득했다. 향후 추가 적응증 확대와 구강붕해정(ODT) 제형 출시도 예정돼 있다.

이와 함께 현재 차세대 합성치사 이중표적 항암신약 후보인 ‘네수파립(Nesuparib)’의 임상 2상 확장에 집중하고 있다. 최근 식품의약품안전처로부터 췌장암 임상 2상 IND 승인을 획득했다. 아울러 하반기 4개의 항암 적응증이 임상 2상 단계에 진입, 네수파립의 팬튜머(Pan-tumor) 치료제로서의 개발을 가속할 예정이다.

회사 관계자는 “자체 신약으로 수익을 창출하는 ‘돈 버는 바이오’ 비즈니스 모델의 차별성을 입증했다”라며 “한국의 길리어드가 되도록 신약 연구개발에 더 매진하겠다”라고 밝혔다.