엔코아·엔텔스·엑시엄정보시스템, AI 기반 데이터베이스 시장 공략 맞손

엔코아와 엔텔스, 엑시엄정보시스템이 손잡고 인공지능(AI) 기반 데이터엔텔스, 엑시엄정보시스템베이스 시장 확대에 나섰다.

엔코아는 3사가 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 데이터베이스 중심의 새로운 비즈니스 생태계 조성에 협력하기로 했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 각 사가 보유한 핵심 역량을 결합해 AI 기반 데이터베이스 시장의 성장 기회를 공동으로 확보하기 위한 전략적 행보다.

왼쪽부터 엔텔스 정은택 본부장, 엔코아 김범 본부장, 엔텔스 김규태 그룹장, 엑시엄정보시스템 권순용 대표, 엔코아 유선우 실장(이미지=엔코아)

엔코아는 AI 기반 데이터베이스 및 데이터 사업, 엔텔스는 타잔DB(TarzanDB) 중심의 오픈소스 DBMS 사업, 엑시엄정보시스템은 데이터베이스 기술지원 및 튜닝을 각각 담당한다.

세 기업은 ▲AI 기반 데이터베이스 기술 협력 ▲솔루션 판매 및 프로모션 협력 ▲DB 기술지원 및 성능 최적화 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

엔코아 명재호 대표는 "엔코아는 AI 레디 데이터 전략과 솔루션을 통해 기업의 AI 활용을 극대화하고 있다"며 "엔텔스와 엑시엄정보시스템은 데이터와 AI, 인프라에 대한 높은 전문성을 갖춘 기업으로 이번 협력을 통해 고객에게 방법론·기술·인프라를 아우르는 AI 데이터 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이어 "AI 레디 데이터를 필요로 하는 시장에서 세 기업의 협력은 새로운 성장 기회를 창출할 것"이라고 덧붙였다.

엔텔스 최일규 대표는 "엔텔스는 AI·클라우드·DBMS 융합 비즈니스를 확대하고 있으며, 이번 제휴를 통해 포스트그레SQL 기반 타잔DB를 AI 데이터베이스로 고도화할 계획"이라며 "국내 오픈소스 DBMS 1위 기술력을 기반으로 엔코아, 엑시엄정보시스템과 함께 고객에게 새로운 데이터 가치 혁신을 제공하겠다"고 말했다.

엑시엄정보시스템 권순용 대표는 "엑시엄정보시스템은 국내 다수 기업에 데이터 컨설팅과 성능 최적화 서비스를 제공하고 있으며, AI 시대 고객이 직면한 데이터 문제 해결에 주력하고 있다"며 "이번 협약을 통해 3사가 함께 의미 있는 성과를 만들어 내길 기대한다"고 전했다.

3사는 이번 협약을 시작으로 엔코아의 AI 기반 SQL 자동 변환 솔루션 'SQL 컨버전 AI 에이전트를 활용해 탈 오라클(Oracle) 전략을 추진하는 고객 대상 공동 서비스를 개발할 예정이다.

이후 공동 영업 및 마케팅을 비롯한 다양한 AI 데이터베이스 관련 비즈니스 협력도 단계적으로 확대할 계획이다.