엔코아(대표 명재호)가 기업과 기관의 인공지능(AI) 활용을 극대화하기 위한 'AI 레디 데이터(AI Ready Data)' 전략과 실제 적용 사례를 공유했다.

엔코아는 서울 양재동 엘타워 멜론룸에서 '2025 엔코아 데이터 X AI 세미나'를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 세미나는 엔코아 주요 고객사를 대상으로 진행됐으며, 복잡한 레거시 시스템과 사일로화된 데이터 환경에서 발생하는 데이터 품질 문제를 진단하고 AI 시대에 요구되는 근본적인 해결책을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

엔코아, 2025 데이터 X AI 세미나 성료(이미지=엔코아)

'AI 레디 데이터로 구현하는 분석 경험 혁신(Driving AX with AI Ready Data)'를 주제로 열린 세미나는 총 6개 세션으로 구성됐다. 엔코아 데이터·AI사업본부 김범 본부장은 AI가 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하기 위한 데이터 거버넌스 기반의 전략을 제시했다.

이어 기술연구소에서는 AI 기반 자동화 솔루션을 통해 이러한 전략을 실행할 수 있는 다양한 방안을 소개했다. 특히 AI 기반 워크플로로 데이터 표준화 과정을 자동화한 '메타샵 AI 에이전트'와 DB 전환 및 SQL 자동 변환을 지원하는 'SQL 컨버전 AI 에이전트'를 선보였다.

이를 통해 AI 시대에 적합한 데이터 거버넌스 관리 방법과 실제 적용 사례를 구체적으로 보여줬다.

글로벌 그래프 데이터베이스 전문기업 네오포제이 아시아도 파트너사로 참석해, AI 시대에 데이터 간 상관관계와 정확성이 강조되는 이유를 설명하고, 그래프 데이터베이스의 역할과 실제 글로벌 활용 사례를 발표했다.

엔코아는 자사가 수행한 그래프 데이터베이스 기반의 데이터 설계 및 분석 사례도 함께 공유했다.

엔코아 관계자는 "이번 세미나는 엔코아의 고객사를 대상으로 AI 시대에 필요한 'AI 레디 데이터' 전략과 방법론을 구체적으로 제시하는 자리였다"며 "다양한 IT 인프라의 한계를 극복하고 고품질 데이터를 확보했을 때, AI를 통해 의미 있는 분석과 의사결정을 이끌어낼 수 있다"고 말했다.

이어 "AX의 여정에서 기업들이 고품질 데이터를 확보하고 활용할 수 있는 전략과 인사이트를 제시했다"고 덧붙였다.