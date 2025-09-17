엔코아, AI 기반 SQL 자동 변환 솔루션 공개

엔코아가 데이터베이스관리시스템(DBMS) 전환 과정에서 필수적인 SQL 변환 업무를 자동화하는 인공지능(AI) 솔루션을 선보였다.

엔코아는 AI 기반 SQL 자동 변환 솔루션 'SQL 컨버전 AI'를 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 솔루션은 SQL 변환에 필요한 분석-변환-검증 프로세스를 AI 에이전트 기반 워크플로우로 자동화해 기존 수작업 방식에서 발생하던 시간·비용 부담을 줄이고 품질 안정성을 강화하는 것이 특징이다.

AI 기반 SQL 자동 변환 솔루션 SQL 컨버전 AI(이미지=엔코아)

SQL 컨버전 에이아이는 애플리케이션 소스코드에 포함된 SQL을 자동 추출·분석해 초기 분석 시간을 단축하고, DBMS 특성에 맞춰 자동으로 SQL을 전환한다. 기존 소스와 변경된 소스를 비교·검증해 자동 보고서를 제공하며, AI 프롬프트 최적화로 변환 품질을 지속 개선하는 기능도 갖췄다.

엔코아 관계자는 "차세대 시스템 구축이나 클라우드 전환 프로젝트에서 레거시 SQL을 클라우드 DBMS로 옮기거나 상용 DBMS를 오픈소스 DBMS로 바꾸는 과정에서 SQL 변환은 반드시 필요하다"며 "그동안 수작업에 의존하다 보니 인력·시간·비용 부담이 컸고, 오류로 인한 성능 저하와 품질 편차가 잦았다"고 말했다. 이어 "SQL 컨버전 에이아이는 단순 자동화 도구를 넘어 데이터베이스 전환에 필요한 생산성과 안정성을 동시에 제공하는 전략적 솔루션"이라고 강조했다.

관련기사

기업들은 해당 솔루션을 도입함으로써 비용 절감, 전환 속도 향상, 품질·안정성 확보는 물론 차세대 인프라 전환 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

엔코아는 이번 제품을 비롯해 AI 에이전트 기반 데이터 관리 자동화 솔루션을 잇따라 선보이며, 기업의 AI 활용 극대화를 위한 'AI 레디 데이터' 제공에 주력하고 있다.