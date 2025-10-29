대동 트랙터·콤바인, 한국품질만족지수 1위

미래농업 리딩 기업 대동은 한국표준협회가 주관하는 2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 농기계 부문에서 트랙터와 콤바인 1위 기업으로 각각 선정됐다고 29일 밝혔다.

한국품질만족지수는 2004년 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 품질평가 모델이다. 소비자와 전문가를 대상으로 품질 우수성과 만족도를 측정한다. 트랙터는 지난 5년 연속, 콤바인은 3년 연속 1위를 달성했다.

대동은 '농기계의 로봇화'를 목표로 트랙터 자율주행 기술 고도화에 박차를 가하고 있다. 내년 3월에는 국내 최초 자율주행 4단계 인공지능(AI) 트랙터를 출시할 계획이다.

최근영 대동 IMC본부장(왼쪽)이 지난 28일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 인증수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=대동)

비전 AI를 활용해 농기계가 농업 환경을 스스로 판단하고 작업 방식을 결정해 다양한 자율작업을 수행한다. AI 모델 학습을 통해 작업 정밀도를 지속적으로 높이고 장소 제약 없이 정밀한 농작업이 가능하다.

대동 콤바인은 수확 작업 정밀성과 안정성을 동시에 갖췄다. 올해 8월 출시한 신형 6조 콤바인 DH6135-A는 국내 최초로 수확량 모니터링과 3단계 자율작업 기능을 탑재하고, 무선 펌웨어 업데이트(FOTA)로 최신 기능 업그레이드를 할 수 있다.

3단계 자율작업 기능은 하루 1만 평을 수확할 때 약 8~9시간이 걸리던 작업 중 작업자 운전시간을 약 2시간으로 단축시킬 수 있다.

최근영 대동 그룹 IMC본부장은 "대동 기술력과 품질 경쟁력을 소비자와 시장이 인정한 결과"라며 "앞으로도 AI와 자율주행 등 미래 농업 핵심 기술을 고도화해 농업의 지속가능한 발전과 농업인의 생산성 향상에 기여하겠다"고 말했다.