李대통령, 트럼프 대통령에 무궁화 대훈장 서훈

이재명 대통령이 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대한민국 최고 훈장인 무궁화 대훈장을 서훈했다.
이 대통령은 이날 오후 경주박물관에서 한미정상회담에 앞서 트럼프 대통령 공식 환영식을 열어 친교 일정을 가졌다.
이 대통령은 트럼프 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하면서 한반도 ‘피스메이커’ 역할을 재차 당부했다.
무궁화 대훈장은 국가 안전 보장에 기여한 우방국 원수에게 예외적으로 수여해 왔다. 트럼프 대통령은 역대 미국 대통령 중 처음으로 무궁화 대훈장을 받았다.
이 대통령이 “대한민국 국민이 감사함을 담아 선물을 드린다”고 말했다.
관련기사
- 트럼프 "韓과 무역협상 곧 합의…짧은 시간 내 美 황금시대 열어"2025.10.29
- 트럼프 美대통령, 한국 도착...APEC·한미정상회담 참석2025.10.29
- '마린 원' 뜬 경주, 트럼프 오늘 오전 입국에 '초긴장'…곳곳서 'NO 트럼프' 시위도2025.10.29
- 美·中·日 정상에 젠슨 황까지 온다…韓서 달아오른 APEC, 관전 포인트는?2025.10.26
트럼프 대통령은 이에 “대단히 감사하다. 소중히 간직하겠다”며 “한국과 미국은 이것을 통해 조금 더 굳건한 동맹 관계를 지속할 것이다. (무궁화 대훈장을) 당장 착용하고 싶다”고 화답했다.
이 대통령은 트럼프 대통령에게 특별 제작한 천마총 금관 모형도 선물로 전달했다. 문화재 복제 전문가인 김진배 삼선방 대표가 제작한 도금 제품으로 트럼프 대통령의 리더십과 권위를 상징하는 선물이다.