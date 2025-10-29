李대통령, 트럼프 대통령에 무궁화 대훈장 서훈

[APEC2025] 한미정상회담 앞서 대한민국 최고 훈장 수여

디지털경제입력 :2025/10/29 14:56    수정: 2025/10/29 15:21

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재명 대통령이 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대한민국 최고 훈장인 무궁화 대훈장을 서훈했다.

이 대통령은 이날 오후 경주박물관에서 한미정상회담에 앞서 트럼프 대통령 공식 환영식을 열어 친교 일정을 가졌다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하면서 한반도 ‘피스메이커’ 역할을 재차 당부했다.

사진_뉴스1, 로이터

무궁화 대훈장은 국가 안전 보장에 기여한 우방국 원수에게 예외적으로 수여해 왔다. 트럼프 대통령은 역대 미국 대통령 중 처음으로 무궁화 대훈장을 받았다.

이 대통령이 “대한민국 국민이 감사함을 담아 선물을 드린다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이에 “대단히 감사하다. 소중히 간직하겠다”며 “한국과 미국은 이것을 통해 조금 더 굳건한 동맹 관계를 지속할 것이다. (무궁화 대훈장을) 당장 착용하고 싶다”고 화답했다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 특별 제작한 천마총 금관 모형도 선물로 전달했다. 문화재 복제 전문가인 김진배 삼선방 대표가 제작한 도금 제품으로 트럼프 대통령의 리더십과 권위를 상징하는 선물이다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
APEC2025 이재명 대통령 도널드 트럼프 무궁화 대훈장

