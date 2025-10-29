컴퓨존, 30일 '지포스 게이머 페스티벌 2025' 출전

IT 전문 쇼핑몰 컴퓨존이 오는 30일 오후 4시부터 서울 삼성동 코엑스 K팝 스퀘어에서 진행되는 엔비디아 행사 '지포스 게이머 페스티벌 2025'(GGF 2025)에 참가한다고 밝혔다.

GGF 2025는 지포스 GPU 국내 시장 진출 25주년을 기념해 열리는 행사로 아이온2, 신더시티 등 최신 게임 시연, 전설적인 프로게이머 홍진호(YellOw)와 이윤열(NaDa)의 스타크래프트 경기, 태권도 시범단 K타이거즈 시범과 르세라핌 공연 등으로 구성됐다.

컴퓨존이 30일 서울 코엑스에서 열리는 '지포스 게이머 페스티벌 2025'에 출전한다. (사진=컴퓨존)

컴퓨존은 행사 당일 오후 4시부터 자체 부스에 인텔 코어 울트라 200S(애로우레이크)와 엔비디아 지포스 RTX 50 시리즈 GPU로 구성한 고성능 조립PC 2종을 전시 예정이다.

P2166W(블랙 에디션)은 코어 울트라7 265K 프로세서, 지포스 RTX 5080 GPU로 4K 해상도 게임 구동과 AI 연산에 최적화됐다.

아이웍스5-5160(화이트 에디션)은 코어 울트라5 225F와 지포스 RTX 5070 GPU로 2K 해상도에서 안정적인 프레임을 소화하는 균형형 게이밍 시스템이다.

관련기사

시연 제품은 컴퓨존 기획전 페이지에서 즉시 구매 가능하며 행사 기간 중 제품 할인과 적립금 추가 지급이 적용된다. 현장 방문 관람객 대상 이벤트도 진행된다.

컴퓨존 관계자는 "이번 행사는 게이밍 생태계를 주도하는 브랜드들이 기술력을 선보이는 자리로, 컴퓨존의 참가가 B2C 시장 내 브랜드 경쟁력 강화를 상징한다"고 설명하고 "이는 오프라인 체험 중심의 마케팅 모델을 선도하는 사례가 될 것"이라고 덧붙였다.