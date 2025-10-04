엔비디아, 30일 코엑스서 '지포스 게이머 페스티벌' 개최

엔비디아가 오는 30일 서울 코엑스에서 지포스 한국 진출 25주년을 기념해 '지포스 게이머 페스티벌'(GGF)을 개최한다고 밝혔다.

엔비디아는 4일 "한국은 이스포츠와 PC방 문화 발상지이며 AAA급 게임 타이틀을 제작하는 게임 강국이며 주요 PC 제조사, PC방 프랜차이즈, 게임 개발사로 구성된 한국 게이밍 생태계는 글로벌 게이밍 시장에서 중요한 위치를 차지했다"고 밝혔다.

엔비디아가 오는 30일 서울 코엑스에서 '지포스 게이머 페스티벌'을 개최한다. (사진=엔비디아)

이어 "엔비디아는 30일 행사에서 최신 지포스 RTX 기술, 올해 인기 PC 게임 타이틀, 경품 추첨, 특별 게스트 초청 행사 등으로 한국 게이머의 열정과 업계의 혁신을 조명하는 한편 지난 25년간 함께 해온 국내 파트너사와의 협력을 기념할 예정"이라고 설명했다.

행사는 아이온2, 신더시티 등 최신 게임 시연, 전설적인 프로게이머 홍진호(YellOw)와 이윤열(NaDa)의 스타크래프트 경기, 태권도 시범단 K타이거즈 시범과 르세라핌 공연 등으로 구성된다.

매트 위블링 엔비디아 지포스 마케팅 부사장은 "지포스 게이머 페스티벌은 한국의 역동적인 게이밍 생태계를 기념하는 축제의 장으로, 지난 수십 년간 한국의 게이머, 파트너와 함께한 혁신을 되새기며, 앞으로도 함께 미래를 만들어 나가길 기대한다"고 밝혔다.

행사는 누구나 무료로 참가 가능하며 행사 개요와 참가 신청은 엔비디아 특설 웹사이트에서 가능하다.