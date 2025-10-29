"슬램덩크를 e북으로"…리디, 신장재편판 20권 선봬

신규 표지 일러스트 적용…리뷰 행사도 진행

2025/10/29

박서린 기자

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 만화 ‘슬램덩크’ 신장재편판을 e북으로 선보인다고 29일 밝혔다.

‘슬램덩크’는 이노우에 다케히코 작가가 집필한 농구 만화로, 주인공 강백호가 농구부에 입단해 북산고 농구부 멤버들과 성장해가는 이야기를 그린 작품이다.

연재 이후 지금까지 전 세계 누적 발행부수 1억8천500만 부를 돌파했으며 역대 스포츠 만화 누계 발행부수 1위를 기록했다. 한국에서도 1천450만 부 이상 판매됐다.

(사진=리디)

이번에 공개되는 ‘슬램덩크’ e북은 기존 오리지널 만화 31권을 디지털판 20권으로 재구성한 신장재편판이다. 표지 일러스트가 새롭게 반영됐다.

아울러, 리디는 e북 공개를 기념해 리뷰 및 명대사 행사를 진행한다.

