부킹홀딩스, 연간 실적 예상외 호조…3분기 선전 영향

온라인 여행 플랫폼(OTA) 부킹닷컴의 모회사 부킹홀딩스가 미국 정부 셧다운에 따른 여행 수요 위축 우려에도 예상보다 낙관적인 연간 실적 전망치를 발표했다.

28일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 부킹홀딩스는 성명에서 연간 숙박일수 성장률이 약 7%에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 증권가에서는 6.7% 증가를 예상한 바 있다.

예상보다 낙관적인 실적 전망은 견조한 3분기 실적에 기인한다. 부킹홀딩스의 숙박일수와 총 예약액 모두 증권가의 예상치를 웃돌면서다. 지난달 말로 마감된 3분기 숙박일수는 전년 동기 대비 8% 증가한 3억2천300만 건을 기록했다. 이는 시장 예상치인 3억1천600만 건을 웃돈 것으로 총 예약액은 평균 전망치인 479억 달러(약 68조6천24억원)를 넘어선 497억 달러(약 71조 1천803억원)로 집계됐다.

부킹닷컴 본사. (사진=부킹닷컴)

모든 주요 지역에서의 견조한 수요가 부킹홀딩스의 실적을 이끌었으며 미국 시장은 해외여행 증가에 영향을 받았다. 다만 부킹홀딩스 경영진은 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “미국 내 평균 숙박 요금이 전년 대비 낮아지고 체류 기간이 짧아지는 등 소비자들이 여전히 신중한 지출 태도를 보이고 있다”고 분석했다.

에우아우트 스틴버헌 부킹홀딩스 최고재무책임자(CFO)는 “미국에서 여전히 약간 낮은 평균 숙박 요금과 짧아진 숙박 기간이 관찰되고 있다”며 “이는 일부 소비자들이 여전히 재량 소비를 신중히 하고 있음을 시사한다”고 덧붙였다.

부킹홀딩스의 3분기 실적은 투자자들로부터 호평을 받았지만 4분기 전망치는 일부 지표에서 월가 예상에 못 미치기도 했다. 부킹홀딩스는 현재 분기 숙박일수 증가율을 4~6%로 진단했는데, 이는 월가 추정치인 5.7%보다 낮다. 같은 기간 매출 증가율 전망 또한 10~12%로, 컨센서스인 11.5% 보다 낮게 제시됐다.