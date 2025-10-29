LGU+, 재난시 소방관 최우선 통신망 접속 보장

LG유플러스는 소방청과 국민 안전 강화를 위한 상호 협력을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 LG유플러스는 ICT 역량을 활용해 소방청의 국민 안전 강화 활동에 협력한다. 재난 또는 재해가 발생하면서 네트워크가 혼잡해지더라도 소방관에게 최우선 통신망 접속을 보장하는 방안을 추진한다. 이는 전국 소방서 현장 법인 회선에 항시 우선 접속 권한을 부여하는 방식이다. 이르면 다음해 상반기부터 도입될 예정이다.

소방청은 대상자 추천 등 협약의 원활한 추진을 위해 행정적, 제도적 지원을 제공하기로 했다.

아울러 LG유플러스와 소방청은 다음달 2일 세종중앙공원에서 열리는 마라톤 대회 ‘119메모리얼런’을 개최하는 등 협업을 진행 중이다.

이 대회는 순직소방관 추모문화제 ‘119메모리얼데이’의 일환이다. 대회 참가자는 2천명이며, 자신의 이름과 함께 순직 소방관 1명의 이름 및 순직일이 적힌 배번표를 달고 달리기에 나선다. 참가지 5만원 전액은 추모활동과 유가족 지원 등에 기부된다.

양측은 향후에도 소방관의 헌신을 국민 모두가 함께 기억하는 문화가 확산될 수 있도록 협업을 늘릴 계획이다.

또 LG유플러스는 소방관 자녀를 대상으로 교육격차 해소 프로그램 '아이드림챌린지'를 확대하기로 했다. 소방관들이 3교대 근무나 긴급 현장 투입 등으로 인해 자녀 교육에 어려움을 느끼는 경우가 많다는 점을 고려하는 차원에서 추진됐다.

실제로 지난 27일부터 아이드림챌린지를 통해 새롭게 선발된 소방관 자녀 400명을 대상으로 교육 활동이 시작됐다. LG유플러스는 '아이들나라' 등 디지털 콘텐츠를 통해 나이에 맞는 독서 활동을 지원하고, 온라인 멘토링을 실시해 학습 습관 형성을 돕는다.

관련기사

이진호 소방청 기획조정관은 "소방공무원의 복지 향상과 재난 대응을 위한 기술 협력은 국민 안전 강화에 큰 기여를 할 것이라고 생각한다”며 “LG유플러스와 국민 안전을 위한 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장은 "통신 인프라와 기술을 바탕으로 소방의 현장 대응을 지원하고, 국민이 더 안심할 수 있는 일상을 만들어가겠다”며 “소방관의 헌신에 보답하고 국민의 안전을 지키는 일에 도움이 될 수 있도록 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.