줌, 엔비디아 '네모트론' 도입…기업 맞춤 추론 '강화'

줌은 엔비디아의 오픈 모델 기술 '네모트론'을 연합형 AI 아키텍처에 통합했다고 28일 밝혔다. 이를 통해 줌 'AI 컴패니언 3.0'의 적용 범위를 금융·의료·공공 등 다양한 산업군으로 확장할 방침이다.

줌의 연합형 AI 아키텍처는 작업 특성에 따라 최적의 언어 모델을 자동 선택해 처리하는 하이브리드 구조다. 빠른 응답과 품질을 위해 자체 소규모 언어 모델(SLM)과 거대언어모델(LLM)을 유기적으로 결합하는 방식으로 이뤄졌다.

줌이 엔비디아 손잡고 기업 맞춤형 인공지능(AI) 추론 기능을 업그레이드했다. (사진=줌)

이번 통합으로 줌 AI 컴패니언은 엔비디아의 인프라와 다양한 모델을 활용할 수 있게 됐다. 줌은 "우리는 서비스 기능을 강화하면서도 비용 부담을 낮췄다"며 "고객은 더 정교하고 유연한 AI 지원을 받을 수 있다"고 강조했다.

엔비디아의 생성형 AI 개발 도구 ‘네모’를 기반으로 설계된 줌의 LLM은 약 490억 개 파라미터 규모로 이뤄졌다. 이 모델은 속도와 정확도, 비용 효율 균형을 목표로 개발됐으며, 개방형과 폐쇄형 모델의 강점을 모두 결합한 것으로 평가받고 있다. 기업과 공공기관은 이를 통해 더 빠른 워크플로와 고도화된 추론 능력을 경험할 수 있다.

줌은 이번 협업으로 연합형 AI 아키텍처의 완성도를 높였다고 강조했다. 특히 라마와 네모트론을 기반으로 한 고도화 추론 모델을 결합해 정확도·성능·비용 효율을 동시에 실현했다는 입장이다. 회의 기록·요약·번역 등 주요 기능에서 이미 검증된 AI 접근법에 엔비디아 기술을 더해 확장성을 높였다는 점도 알렸다.

줌은 AI 컴패니언이 마이크로소프트 365, 팀즈, 구글 워크스페이스, 슬랙, 세일즈포스, 서비스나우 등 주요 비즈니스 플랫폼과 연동된다고 밝혔다. 이를 통해 보안성과 확장성을 모두 확보한 고성능 AI 경험을 빠르게 고객에게 제공할 방침이다.

쉐동 황 줌 최고기술책임자(CTO)는 "엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 AI 스택을 활용해 모델 선택 속도와 비용 효율성을 높였고 시장 출시 속도도 향상됐다"며 "네모트론 오픈 기술을 통해 검색증강생성(RAG) 기능 개발이 가속화됐다"고 말했다.

카리 브리스키 엔비디아 부사장도 "줌과의 협업은 이제 시작에 불과하다"며 "앞으로 더욱 스마트하고 효율적인 AI 추론 기술을 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.