HK이노엔 뷰티브랜드 '비원츠', 동남아 진출 확대

HK이노엔(HK inno.N)의 슬로 에이징 스킨케어 브랜드 ‘비원츠’(bewants)가 ‘씨위드 PDRN 글로우 필 오프 젤리 마스크’를 국내 출시한 데 이어 동남아시아 시장 진출에 속도를 내고 있다고 28일 밝혔다.

비원츠는 제품 런칭 3개월 만에 올리브영 매장에 입점하는 등 국내 시장에서 제품력을 입증한데 이어, 싱가포르를 중심으로 태국, 말레이시아 주요 유통 채널 입점을 확정하며 동남아시아 핵심 거점을 확대하고 있다.

최근에는 싱가포르 온라인 채널 중 하나인 ‘틱톡샵’에 씨위드 PDRN 글로우 필 오프 젤리 마스크를 새롭게 출시하고 라이브 커머스를 진행해 현지 소비자들에게 우수한 제품력을 선보였다.

비원츠는 싱가포르에서 아이 세럼 스틱, 아이 패치, 리프팅 크림, 선크림 등 다양한 제품군으로 시장 공략을 강화하고 있으며, 다음달에는 싱가포르 대표 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 ‘왓슨스’(Watsons) 주요 매장의 최상단 매대 진열을 확보하며 대규모 프로모션을 진행할 예정이다.

최근 싱가포르 소재 왓슨스에서 비원츠 행사가 진행됐다(제공=HK이노엔)

태국에서는 앞서 지난 9월 현지 주요 H&B 스토어인 ‘뷰트리움’(Beautrium)에서 오프라인 팝업 행사를 진행, K-뷰티에 대한 현지 소비자들의 뜨거운 관심 속에서 베스트셀러인 ‘아이 세럼 스틱’을 중심으로 높은 인기를 얻으며 제품의 우수성과 시장성을 입증했다.

말레이시아 뷰티 시장에도 진출했는데 비원츠는 최근 동남아시아 지역 주요 뷰티 리테일 체인인 ‘사사’(SASA)의 말레이시아 온·오프라인 신규 입점을 확정했다. 사사는 말레이시아에 70개 매장을 운영 중으로, 비원츠는 이 중 절반이 넘는 40개 매장에 입점할 예정이다.

비원츠 관계자는 “비원츠 제품의 산뜻하고 촉촉한 사용감이 더운 기후의 동남아 소비자들에게도 좋은 반응을 얻고 있다”며 “앞으로도 각 시장 특성에 맞는 맞춤형 전략을 통해 추가 유통 채널 확보 및 브랜드 인지도 강화에 박차를 가하겠다”고 전했다.

비원츠는 2030세대를 위한 슬로 에이징 스킨케어 브랜드로 아이케어, 선케어, 기미·잡티케어를 포함한 다양한 스킨케어 라인을 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아시아 등에 선보이며 글로벌 시장에서 K-뷰티 입지를 확대하고 있다.