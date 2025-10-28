배민은 어떻게 'AI를 쓰는 회사'에서 'AI와 함께 일하는 회사'로 변했나

배달의민족(배민)을 운영하는 우아한형제들이 단순 업무에 생성형 AI를 도입하는 수준을 넘어, 실제 업무를 스스로 인식하고 수행하는 ‘AI 에이전트’를 조직 전반에 적용해 생산성 혁신을 이루고 있다. 구성원이 업무에서 반복적이거나 개선할 수 있는 부분을 AI 에이전트를 활용할 수 있게 해 생산성을 높이고 있는 설명이다.

28일 서울 삼성동에서 열린 ‘우아한테크콘퍼런스2025(우아콘)’에서 우아한형제들 박경태 개발자와 신영민 개발자는 ‘AI 네이티브 회사를 향한 새로운 항해’를 주제로, 회사의 AI 도입 여정과 향후 전략을 공유했다.

루틴 업무 대신 수행해줄 동료 'AI 에이전트'

박경태 우아한형제들 서버그룹 기술이사 (사진=지디넷코리아)

박경태 서버그룹 기술이사는 "AI를 빨리 도입했지만, 생각만큼 생산성이 오르지 않았다"며 AI 도입 여정을 회고하며 이렇게 말했다. 그는 “우아한형제들은 비교적 이른 시기에 코파일럿을 적용했고, 개발자들이 ‘코딩이 편해졌다’는 반응을 보였지만 실제 생산성 향상은 기대에 미치지 못했다”고 평가했다.

그는 단순히 AI 도구를 도입하는 것만으로는 업무 효율이 오르지 않는다는 점을 깨달으며 ‘리뷰→PoC(개념검증)→리플랜(재계획)’ 처럼 짧은 검증 주기를 반복하는 방식으로 접근을 전환했다고 밝혔다.

박 이사는 “AI가 실질적인 변화를 만들려면 LLM과 루틴, 아이디어가 결합돼야 한다”며 “매일 반복되는 보고·정리·회의록 작성 같은 루틴을 AI에게 맡길 수 있다면, 그것이 진짜 생산성 혁신”이라고 강조했다.

그는 또 현재 AI 발전 단계를 대화(1단계)→추론(2단계)→대리 수행(3단계)으로 구분했다. 그러면서 이제 AI가 사용자를 대신해 문제를 해결하고 행동하는 ‘에이전트 시대’에 진입했다고 진단했다.

박 이사는 우아한형제들이 모델의 효율성과 비용을 정밀하게 점검하고, 반복 가능한 PoC를 통해 안정적인 AI 에이전트를 만들어가는 중이라고 평가했다. 또 AI를 단순한 생산성 도구가 아닌, 함께 일하는 파트너로 진화시키는 것이 목표라고도 설명했다.

"AI 에이전트, 판단과 행동 수행할 수 있는 자율형 시스템"

신영민 우아한형제들 서버개발자 (사진=지디넷코리아)

신영민 서버개발자는 AI 에이전트를 사람과 협업하는 ‘AI 동료’로 정의했다. 신 개발자는 “AI 에이전트는 단순히 질문에 응답하는 생성형 AI가 아니라, 환경을 인식하고 목표를 달성하기 위해 판단과 행동을 수행할 수 있는 자율형 AI 시스템”이라고 설명했다.

신 개발자는 AI와 협업하는 과정을 신규 입사자 온보딩에 비유했다. 그는 “새로운 직원에게 회사의 문화를 알려주고 업무를 가이드하듯, AI에게도 충분한 컨텍스트와 지시를 제공해야 한다"며 "이후 검증과 피드백을 반복하면, AI는 사람과 비슷한 수준으로 업무를 수행할 수 있다"고 말했다.

특히 AI 에이전트가 모니터링 전문 동료로 활약한 사례에 대해서 언급했다. 신 개발자는 “배포 후 에러 알람이 발생하면 AI 동료가 로그를 분석하고 원인을 찾아 관련 부서에 자동으로 전파할 수 있다"며 "반복되는 알람은 AI가 직접 판단해 지라 티켓을 만들거나, 코드 수정안을 제안하도록 설계할 수도 있다"고 말했다.

또 “기존에는 사람이 리뷰 요청을 받고 의견을 주고받았다면, AI 동료는 코드를 읽고 요약하며 피드백을 제시한다"며 "이렇게 하면 개발자들은 더 고차원적인 문제 해결에 집중할 수 있다"는 사례도 공유했다.

신 개발자는 사내 구성원들이 이러한 AI 동료를 쉽게 만들고 운영할 수 있는 환경을 구성하고, 또 이 AI 동료 결과물 자체를 검증 단계에서 어떻게 더 발전할 수 있을지 고민하다가 이러한 역할을 하는 직원들을 'AI 생산성 탐험가'라 부르기로 했다고 말했다.

관련기사

그는 “AI 동료를 직접 만들고 검증할 수 있는 환경을 구성하고, 누구나 AI를 통해 자신의 병목을 개선할 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "이 탐험가들이 많아질수록 회사는 진정한 AI 네이티브 조직으로 진화하게 된다"고 내다봤다.

마지막으로 신 개발자는 “우아한형제들의 목표는 모든 구성원이 AI 동료를 리드하는 항해사가 되는 것”이라며 “AI와 사람이 함께 일하는 시대를 실현해 나가겠다”고 덧붙였다.