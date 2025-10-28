'한파' 어르신 건강 행동 요령은…‘오늘건강’으로 안내

한국건강증진개발원은 다가올 겨울철 한파에 미리 대비해 10월28일부터 ‘오늘건강’ 애플리케이션(이하 앱)을 통해 어르신 맞춤 한파 대응 행동요령을 안내한다고 밝혔다.

질병관리청의 지난해 응급실 감시체계 운영 결과에 따르면, 2023년 12월부터 2024년 2월까지 저체온증 사망자의 75.0%가 65세 이상 노인으로 나타나, 한파로 인한 건강 피해에 대비해 어르신 건강 위험 관리에 각별한 주의가 필요하다.

현재 행정안전부, 기상청, 지방자치단체에서 시행 중인 한파 영향예보(관심-주의-경고-위험의 위험수준 4단계)는 전 국민 대상으로 제공되고 있으며, 문자로 반복 발송되는 형태로 이뤄지고 있다.

개발원은 기존 한파 영향예보 서비스를 보완하고, 어르신 맞춤형 서비스를 제공하고자 ‘오늘건강’ 앱에 특화된 기능을 구현했다.

‘오늘건강’앱 한파 대응 서비스 안내자료(제공=한국건강증진개발원)

‘오늘건강’앱은 기상청 영향예보를 자동으로 연계해 한파 수준별 정보를 제공할 뿐만 아니라, 어르신이 이해하고 실천하기 쉽도록 그림 형태(카드뉴스)로 구성된 건강 행동요령을 안내한다. 특히 이 서비스는 어르신의 생활 습관을 고려해 일상 활동을 시작하는 오전 7시에 자동 발송된다.

올해 여름부터 시작된 기후 대응 알림 서비스는 그 중요성을 인정받아 2025년 보건복지부 정부혁신 실행계획, 행정안전부 이달의 추천 공공서비스 등에 선정된 바 있다.

김헌주 한국건강증진개발원 원장은 “어르신 건강에 치명적일 수 있는 한파에 대비하기 위해 관계기관과 협업해 한파 대응 행동요령 안내 서비스를 ‘오늘건강’ 앱에 마련했다”며 “앞으로도 사계절 국민의 건강 위협 요소를 잘 살펴 디지털 기술을 활용한 공공형 건강관리서비스를 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.