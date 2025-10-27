로보티즈 'AI 워커', 엔비디아 '로스콘'서 조명

글로벌 로봇 개발자 행사 '로스콘(ROSCon 2025)' 행사에서 국내 로봇기업 로보티즈가 주목받았다.

칼리안 바드레부 엔비디아 마케팅 매니저는 27일 엔비디아 공식 블로그를 통해 자사 오픈소스 로보틱스 기술을 소개하며 로보티즈의 'AI 워커'를 협력 사례로 언급했다.

로스콘은 로봇 운영체제(ROS) 커뮤니티가 주최하는 세계 최대 규모의 로봇 개발자 컨퍼런스다. 올해 행사는 27일부터 29일까지 싱가포르에서 열린다.

엔비디아가 협력하고 있는 글로벌 로봇 기업들 (사진=엔비디아)

엔비디아 측은 "로보티즈는 젯슨 기반 온보드 컴퓨팅과 아이작 심 시뮬레이션을 활용하고 있다"며 "AI 워커가 엔비디아 '아이작 그루트(GR00T) N1.5' 모델을 탑재해 높은 수준의 자율성과 확장 가능한 엣지 AI를 구현하고 있다"고 설명했다.

AI 워커는 로보티즈가 산업 자동화 현장을 겨냥해 개발한 지능형 작업 로봇 플랫폼이다. 로보티즈 핵심 액추에이터 기술을 기반으로, 물류·제조·서비스 현장에서 실제 작업을 수행할 수 있는 작업형 로봇을 지향한다.

한편 엔비디아는 '아이작 ROS 4.0' 출시 소식도 알렸다. GPU 가속형 AI 모델과 시뮬레이션 도구를 하나로 통합한 로봇 개발 패키지다. 신형 젯슨 토르 플랫폼에서 실행된다. 개발자가 피지컬AI 애플리케이션을 손쉽게 구현할 수 있도록 돕는다.

엔비디아는 "핵심 기술과 강력한 시뮬레이션 도구, 상용 하드웨어 플랫폼을 통해 오픈소스 로봇 커뮤니티가 차세대 '피지컬 AI'를 구축할 수 있는 기반을 제공하고 있다"라고 강조했다.