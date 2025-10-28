ISTN·INF컨설팅, 합병법인 '블루어드' 출범…한국형 액센츄어 목표

SAP·디지털 자산 전문성 결합…매출 2천억원 규모 독립 IT서비스사로 도약

컴퓨팅입력 :2025/10/28 10:02

한정호 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SAP 클라우드 전환과 디지털 자산 플랫폼 분야에서 각각 독보적 입지를 쌓아온 ISTN과 INF컨설팅이 법적 합병을 완료하고 산업 전반의 디지털 혁신을 주도할 통합 법인으로 출범했다.

ISTN과 INF컨설팅은 법적 합병을 완료해 '블루어드'라는 기업명으로 새출발한다고 27일 밝혔다.

블루어드 신규 CI (사진=블루어드)

이성열 회장은 회장 및 이사회 의장으로, 김종도 ISTN 대표는 블루어드의 총괄 대표로 회사를 이끌게 된다. 백만용 INF컨설팅 대표와 김재영 대표는 각각 금융부문 대표와 제조유통부문 대표로 선임됐다.

관련기사

새로운 회사명인 블루어드는 디지털과 블루칩(우량주)을 상징하는 '블루'와 향하다라는 뜻의 '워드'를 합친 이름이다. 합병 후 탄생하는 블루어드는 매출 2천억원 규모로 한국형 액센츄어를 지향하며 2027년 기업공개(IPO)를 추진할 예정이다.

이성열 블루어드 회장은 "합병이 완료됨으로써 계열사가 아닌 국내 독립기업으로서는 가장 큰 IT 컨설팅·서비스 회사가 될 예정"이라며 "B2B 디지털 서비스 및 소프트웨어 분야 국내 최강자로 거듭나 K-액센츄어가 될 것"이라고 말했다.

한정호 기자jhh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
블루어드 ISTN INF컨설팅 IT 서비스 합병

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[르포] "어서오이소"…APEC 앞둔 경주, 손님 맞을 채비 끝

얀 르쿤 "5년 내 LLM 한계…AI의 다음 혁명은 월드 모델"

"로봇이 택배 문앞 배달…일본서 통했다"

퀄컴, AI 추론용 신규 가속기 출시…엔비디아·AMD에 도전장

ZDNet Power Center