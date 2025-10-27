Arm, 플렉시블 액세스 프로그램에 엣지 AI 플랫폼 추가

Arm은 27일 스타트업 지원 프로그램 'Arm 플렉시블 액세스' 대상 IP에 Armv9 엣지 AI 플랫폼을 추가한다고 밝혔다.

Arm 플렉시블 액세스 프로그램은 자본금이 500만 달러(약 61억원) 이하인 반도체 스타트업을 대상으로 2020년부터 시작된 프로그램이다.

Arm이 보유한 각종 반도체 IP(지적재산권)과 리소스에 접근할 수 있고 라이선스 비용은 실제 상용화 제품에 적용된 기술에만 청구된다.

Arm이 플렉시블 액세스 프로그램 대상 IP에 엣지 AI용 CPU와 GPU를 추가했다. (사진=Arm)

이번에 추가된 Armv9 엣지 AI 플랫폼은 고효율 CPU IP인 코어텍스(Cortex)-A320, 에토스(Ethos)-U85 NPU로 구성됐다. 클라우드 없이 최대 10억 개 매개변수(패러미터) AI 모델을 직접 구동할 수 있다.

코어텍스-A320 CPU는 AI 연산 가속 명령어인 SVE2를 실행 가능하며 이를 에토스-U85 NPU와 조합해 스마트 카메라, 스마트홈 기기, 산업 자동화 등 엣지 AI 응용프로그램 실행을 위한 기반을 제공한다.

폴 윌리엄슨 Arm IoT 사업부 총괄은 "차세대 AI 컴퓨팅 혁신은 데이터 생성 지점 근처에서 인텔리전스를 구현하는 엣지 디바이스와 인터페이스, 시스템에서 펼쳐질 것"이라고 설명했다.

이어 "웨어러블과 AI 어시스턴트부터 스마트 카메라, 커넥티드 홈 디바이스, 로보틱스에 이르는 진정한 기회는 이러한 사용 사례를 가능케 하는 확장 가능한 고성능 컴퓨팅에 달렸다"고 덧붙였다.

코어텍스-A320 CPU IP는 오는 11월부터, 에토스-U85 NPU IP는 내년 초부터 Arm 플렉시블 액세스 프로그램에 추가된다.