SKT ‘스포츠 꿈나무’, 전국체전서 총 38개 메달 쾌거

SK텔레콤은 자사가 지원하는 아마추어 스포츠 선수들이 제106회 전국체육대회에서 금 27개, 은 7개, 동 4개를 합한 총 38개 메달을 차지했다고 27일 밝혔다.

박혜정 선수는 역도 부문에서 여자 일반부 87㎏ 이상급 경기에 출전해 인상 123㎏, 용상 155㎏, 합계 278㎏을 들어올리며 3관왕을 달성했다.

근대 5종 신수민 선수는 여자 일반부에서 단체전과 계주에서 각각 금메달을 따내며 2관왕에 올랐다.

400m 계주 우승 후 기뻐하는 나마디 조엘진 선수와 팀원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=SK텔레콤

SK텔레콤의 스포츠 꿈나무 선수들도 육상과 수영·역도 등에서 선전하며 성장세를 확인했다.

육상 나마디 조엘진(예천군청) 선수는 남자 일반부에서 100m·200m·400m 계주를 석권하며 3관왕를 기록했다. 수영 노민규(경기고)와 김준우(광성고) 선수는 각각 대회 5관왕과 4관왕을 차지했다.

이외에도 역도 박산해(온양고)·이다연(경남체고), 창던지기 이새봄(강원체고) 등이 치열한 승부 끝에 메달을 획득했다. 또 스쿼시, 펜싱 플러레, 사이클 스프린트, 태권도, 복싱 등 부문에서 꿈나무들의 활약을 확인할 수 있었다.

SK텔레콤 스포츠 꿈나무 지원 프로그램은 중·고교 유망주를 발굴하고, 아마추어 선수들의 성장을 초기단계부터 돕기 위해 시작됐다. 선발 규모는 매년 30여명 수준이다.

지금까지 SK텔레콤 스포츠 꿈나무 프로그램의 지원을 받았던 근대 5종 신수민 선수와 수영 김준우 등은 국가대표에 발탁된 바 있다. 올해는 육상 나마디 조엘진과 스포츠 클라이밍 노현승 선수가 국가대표로 선발됐다.

김희섭 SK텔레콤 PR센터장은 “이번 전국체육대회에서 보여준 아마추어 스포츠 선수들의 열정과 선전에 박수를 보낸다”며 “SK텔레콤은 재능있는 스포츠 유망주들이 성장하기 위한 징검다리 역할을 할 것”이라고 말했다.