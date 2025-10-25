[신간] AI 뉴리더십..."AGI시대 대비 코칭 전략서"

인공지능(AI)이 주도하는 대전환의 시대를 맞아 단순한 기술 이해를 넘어 AI와 협업하는 리더십을 제시한 책이 출간됐다. 'AI 에이전트 시대, AI와 협업해 미래를 확장하라'는 부제를 단 이 책은 생성형 AI 확산 속에서 인간 중심 가치와 윤리, 혁신적 실행력을 조화시킨 새로운 리더십을 제시한다.

저자는 강요식 전 서울디지털재단(현, 서울AI재단) 이사장으로 이번이 16번째 저서다. 저자는 전주해성고와 육군사관학교를 졸업(41기)하고, 부산대학교에서 경영학 석사, 경남대학교에서 정치학 박사학위를 받았다. 2024년 글로벌사이버대에서 AI융합학부를 전공했다. 국제인공지능&윤리협회 AI지능형도시위원회위원장과 단국대학교 초빙교수 재직 중이다.

군 대위 시절에는 소말리아 평화유지군(PKO)으로 활동했고, '포스트 모던'에 시(2004년도),'좋은문학'에 수필(2006년도)로 등단한 작가이기도 하다. 국제펜클럽한국본부 회원과 한국문인협회 회원이다. '전쟁문학상' 수필부문 본상(2009년)과 제1회 '유네스코 세계평화문학상(2022년)' '화랑대문학 대상(2022년)'을 수상한 '글쟁이'이기도 하다.

'신마저 버린땅 소말리아'를 비롯해 '구로동 겨울나무', '이기는 습관을 지닌 인생을 살아라' '소셜리더십' '강가에 자라 나무는 아름답다' '공직자노트 3.0' '디지털 혁신리더십' 등의 책을 저술했다.

강요식 박사는 AI 시대의 리더십은 단순히 기술을 이해하는 능력이 아니고 말한다. "AI와 함께 시너지를 창출하는 협업형 리더십"이 중요하다고 역설한다. 특히 이 책은 이론 30%, 실천 70%로 구성했다. 현장 리더들이 즉시 적용할 수 있는 가이드라인과 AGI(범용인공지능) 대비 체크리스트도 담았다. 강 박사는 과거 '소셜리더십', '디지털혁신리더십' 책을 통해 시대별 리더십을 제시한 바 있는데, 이번 책은 그 연장선에서 AI 대전환 시대의 새로운 해법을 제시했다.

그에 따르면, 'AI 뉴리더십'은 AI 신기술이 국가·경제·사회를 근본적으로 변화시키는 AI 에이전트·AGI 시대에 인간 중심 가치와 협업을 기반으로 한 변혁적 리더십이다. AI 혁신가(AI Innovationist)들은 AI와 협업하며 조직의 혁신을 이끄는 리더를 뜻한다. 책은 AI 이해 -> 인간 중심 -> 윤리 적용 -> 혁신 창조 -> 협업 확장으로 이어지는 5단계 프레임워크를 통해 리더십의 구체적 로드맵을 제시한다.

강요식 저자는 군사적 리더십 경험과 문학적 통찰, 공공기관의 정책 실무를 모두 겸비한 독특한 시선으로 AI 시대의 리더십을 풀어낸다. 그는 “기다리면 기회를 영원히 놓친다. 지금이야말로 과감한 결단의 시간이다.”면서 “AI 시대의 리더는 변화를 주도하는 퍼스트 무버(First Mover)가 돼야 한다"고 힘줘 말한다.

책은 스탠포드 대학의 'AI 인덱스 2025' 보고서를 인용해 미국과 중국, 유럽 등 주요국의 AI 투자 격차를 분석하고, 이를 국가 리더십의 비전 차이로 해석한다. 동시에 EU AI Act, OECD AI 원칙 개정 등 글로벌 윤리 규범을 함께 다루며 한국의 대응 방향을 제시한다.

저자 강요식 박사

책은 프롤로그와 에필로그를 포함해 총 20장으로 구성됐다. 1장에서는 전통적 리더십과 AI 에이전트 시대의 뉴리더십의 차이를 논한다. 이어 ▲제2장 AI 기술의 효율적인 이해와 활용 ▲제3장 데이터 중심의 효과적인 의사결정 ▲제4장 AI 시대의 혁신적인 조직 설계 ▲제5장 상호작용의 휴먼 팩터의 중요성 ▲제6장 혁신적인 조직의 팀 빌딩과 협업 ▲제7장 AI 기반의 인재 개발과 교육 ▲제8장 혁신 조직의 변화 관리와 적응 ▲제9장 인간중심의 AI 윤리 기본 원칙 ▲제 10장 책임감 있는 투명한 AI 개발 ▲제11장 AI 전환에 따른 사회적 영향과 책임 ▲제12장 글로벌 AI 윤리 표준과 협력체계 ▲제13장 AI 기반 혁신 전략 및 생태계 구축 ▲제14장 AI 기반 창의적 문제 해결과 변화관리 ▲제15장 조직 디지털 트랜스포메이션(DX)과 개선 ▲제16장 AI 미래 기술의 게임 체인저 탐색 ▲제17장 글로벌 협력과 네트워킹 체계 구축 ▲제18장 AI 시대의 위기관리 대응과 회복력 ▲제19장 지속가능한 미래를 위한 AI 뉴리더십 ▲제20장 혁신 리더와 AI 뉴리더십 미래 전망 등을 다뤘다.

특히 AI 리더십 자가진단 도구, 단계별 실행 로드맵, 법적·윤리 체크리스트, 업종별 사례집 등 7종의 실무 자료를 수록해 기업과 기관 리더들이 즉시 활용할 수 있게 했다. 출판사 NICEEDU는 이 도서를 중심으로 기업 연수, 대학 및 연구기관과 연계한 AI 리더십 교육 모델 구축에도 나설 계획이다.

여러 명사가 추천사를 썼다. 한국인공지능·소프트웨어산업협회 조준희 회장(유라클 대표)은 "소셜미디어, 빅데이터, 메타버스 시대를 지나 소위‘AI 에이전트 시대’에 이르렀다. 디지털 신기술과 최근 생성형 AI의 등장은 가장 강력한 사회 변화를 주도하고 있다. 이런 변곡점에서 'AI 뉴리더십'은 AI와 인간이 협력하는 효율적이고 생산적인 방향성을 제시한다"고 했고, 한국산업단지경영자협회(KIBA) 이계우 회장(아쿠아픽 대표)은 "AI 에이전트 시대에 AI 기술에 대한 이해도 중요하고, 혁신 리더의 실행력이 더욱 필요한 요소다. 'AI 뉴리더십'은 AI 전환이 가속화되는 이 시대에 경영자들이 AI 생태계를 이해하고, 리더로서 어떻게 자신과 조직에 혁신적인 리더십을 발휘해야하는가를 제안한다"고 말했다.

또 네이버 클라우드 김유원 대표는 "향후 도래할 AGI 시대에는 단순한 기술적 진화를 넘어 사회적, 경제적 시스템의 근본적 변곡점이 될 것이다. 현재의 AI는 효율적인 도구라면 AGI는 인류의 지능을 확장하는 새로운 형태의 파트너가 될 것이다. 'AI 뉴리더십'은 미래를 조망하고 그 해결책의 방향을 보여준다"고 했고, 단국대학교 김태형 정보융합기술창업대학원장은 "산업혁명, 인터넷 혁명 보다도 강력한 혁명이 바로 AI 혁명이고, 혁명을 넘어서 하나의 새로운 문명의 패러다임으로 전환하고 있다. 이런 거센 AI 파도의 위기에서 조직과 국가의 미래가 달려있다. 이러한 점에서 미래를 코칭하는 'AI 뉴리더십'의 일독(一讀)을 권한다"고 말했다.

출판사 측은 "기술보다 중요한 것은 그 기술을 이끌 리더의 자질과 윤리의식"이라며 "'AI 뉴리더십'이 AI 시대를 선도하는 리더들의 지침서가 되길 바란다"고 기대했다.