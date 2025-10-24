한국경영정보학회 주최 '제 6회 AI 인사이츠 포럼' 성료

한국경영학회(회장 양희동)와 한국경영정보학회(회장 이동원)가 국회 의원회관 제1간담회실에서 21일 개최한 '제6회 AI 인사이츠 포럼(INSIGHTS FORUM)'이 성황리에 막을 내렸다.

'AI & 핀테크, Web3.0 융합과 미래'를 주제로 열린 이번 포럼은 AI와 웹(Web)3.0 기술 융합이 가져올 차세대 금융 생태계를 조망하고, 한국의 전략적 대응 방안을 논의했다.

양희동 한국경영학회 회장(이화여대 경영학과 교수)은 환영사에서 "AI가 금융 산업의 패러다임을 바꾸고 Web3.0 기술과 융합해 새로운 미래를 열어가는 시점"이라면서 "대한민국이 미래 경제 강국으로 위상을 공고히 하려면 이러한 거대한 변화의 물결 속에서 기술 혁신을 주도하고 정책적, 제도적 기틀을 마련해야 한다"고 밝혔다.

이동원 한국경영정보학회 회장(고려대 경영학과 교수)은 "인공지능, 블록체인, 금융이 하나로 연결되는 첨단 기술 분야에서 지속적인 혁신과 산업의 진흥이 필요하다”면서정책적 지원과 제도적 뒷받침의 지속성을 강조했다.

이번 포럼에는 총 3개 핵심 주제 발표를 통해 AI와 Web3.0이 금융에 미치는 영향을 심층 분석했다.

김홍종 팀장 (케이뱅크 Data & AI)은 'AI로 변화하는 은행: AI Transformation'을 주제로 AI가 리스크 관리, 초개인화 서비스, 업무 자동화 등 금융 서비스의 모든 영역에서 혁신을 가져오고 있음을 구체적인 사례를 들어 설명했다. 김 팀장은 "스테이블 코인에 있어서도 은행의 역할 여전히 중요하며, 특히 소비자보호, 자금세탁방지 측면에서 역할은 대체하기 어려울 수 있다. 고객경험은 물론이고 AI로 강화된 리스크 및 컴플라이언스 노하우로 디지털 자산 플레이어 경쟁력을 높여야 한다"고 제시했다.

강형구 교수 (한양대학교)는 'Web3.0과 디지털 자산: 글로벌 금융 인프라의 부상' 발표를 통해 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이블코인, CBDC 등의 디지털 자산이 기존 금융 질서에 새로운 가능성과 도전 과제를 제시하고 있음을 진단했다. 특히, 강교수는 스테이블코인에 대해 “이제 단순한 디지털 자산을 넘어 금융 인프라로 인식되고 있으며, 미국, 일본 등 주요 국가들의 입법 동향이 이를 방증하고 있으며, 글로벌 패권 경쟁과 관련해 주목할 만한 금융 인프라 구상은 BRICS(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공) 국가들이 구상하는 BRICS PAY가 대표적으로, 탈달러화 기반의 공동 결제 시스템이다"고 말했다.

박지수 대표(수호아이오)는 '예금토큰과 스테이블 코인 그리고 디지털 금융 공동망'을 주제로 차세대 금융 인프라로서 디지털 자산이 나아갈 방향을 논의했다.

주제 발표 후 이어진 종합 토론에서는 윤석빈 트러스트커넥터 대표(서강대학교 특임교수)가 좌장을 맡고 발표자 전원이 토론자로 참여해 "AI와 Web3.0 융합, 한국의 전략은 무엇인가"에 대해 집중 논의했다. 참가자들은 지금이 국회, 학계, 산업계가 머리를 맞대고 글로벌 경쟁력 확보와 규제 균형을 위한 국가적 전략을 모색해야 할 때라는 데 의견을 같이했다.

포럼 사회자인 이은곤 수원대 교수는 “AI와 Web3.0 기술이 기존의 디지털 금융 생태계(핀테크, 뱅킹)와 상호 융합돼 차세대 금융 인프라(디지털 금융 공동망 등)를 구축하며, 개방형 혁신(Open Innovation) 기반의 하이브리드 금융 인프라 구축이 중요하다”고 밝혔다.

포럼의 좌장을 맡은 윤석빈 대표는 “Agentic AI, 스테이블 코인, 제로 트러스트 융합 모델을 고려해야 한다”면서 "Web3.0 환경에 특화된 AI 기반 실시간 리스크 모니터링 및 이상 징후 예측 시스템을 개발하고, 블록체인 및 스마트 컨트랙트의 보안 감사를 자동화하는 툴을 적극적으로 활용해야 한다”고 밝혔다

서창갑 동명대 교수는 이번 '제6회 AI INSIGHTS FORUM'의 핵심 주제인 'AI & 핀테크, Web3.0 융합'이 부산과 경남 지역에서도 열리면 좋겠다면서 “부산은 디지털 금융 허브를 지향하고, Web3.0 기반의 탈중앙화 금융(DeFi) 인프라는 지역 스타트업과 기존 금융 기관 간의 새로운 협력 모델을 창출할 잠재력이 크다. 우리 지역 대학들은 이러한 융합 기술 인재를 양성, 이런 행사를 통해 지역 산업이 글로벌 경쟁력을 갖추는 데 기여해야 한다"고 짚었다.

양성병 경희대 교수는“AI 기반 금융 서비스 전문 인력 양성 및 조직 구조 개편을 강조했다. 이어 “금융 기관은 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하고, 데이터 및 AI 조직을 강화해 AI 혁신을 주도함으로써 Web3.0 기술을 활용해 기존 고객에게 디지털 자산 관련 신상품을 안전하게 제공하는 비즈니스 모델을 모색해야 한다”고 제안했다.

김호림 한국경영정보학회 부회장(동양대 AI빅데이터융합학과 교수)은 “케이뱅크의 스미싱 문자 판독 사례처럼 초개인화 서비스나 리스크 관리에 사용되는 AI 모델이 Web3.0의 새로운 자산과 복잡한 거래 구조를 처리할 때, 공정성과 투명성(설명 가능성)을 확보해 금융 신뢰를 유지하는 방법이 매우 중요하다”면서 “특히, AI가 대출 심사나 투자 포트폴리오 추천 등에 사용될 때, 그 결정 과정에 대한 설명이 부족하면 ‘블랙박스’ 문제와 차별적 결과를 초래할 수 있다. 디파이(DeFi) 등 새로운 금융 자산의 리스크를 AI가 평가할 때 설명 가능성은 규제 당국과 사용자 신뢰의 핵심"이라고 진단했다.