"기업 사업구조, AI 기반 재편해야"...다음달 7일 세미나

기업의 핵심 조직을 에이전트 중심으로 재편하는 에이전트 비즈니스 전환 전략 세미나가 열린다.

데브멘토(대표 이병희)는 다음달 7일 잠실 한국광고문화회관에서 '에이전트 비즈니스 전환(ABX) 전략 2026'을 개최한다고 밝혔다. 이번 세미나는 그 동안 개발자와 디지털 전환(DX) 실무자 중심이었던 기존 AI 행사와 차별화해 경영·기획·전략·서비스·마케팅 등 비즈니스팀의 에이전트 전환을 어떻게 할 것인지 방법론을 공유하는 자리로 만들어졌다.

이번 행사는 'AI는 효율이 아니라, 매출을 만든다'는 핵심 메시지를 중심으로 진행한다. 지금까지의 AI 전환(AX)이 내부 생산성 혁신에 머물렀다면, 이제는 세일즈·마케팅·상품기획·전략 조직이 에이전트 중심으로 재구성되는 '에이전트 비즈니스 전환(ABX)' 시대로의 전환을 제시한다.

특히 이번 세미나는 AI 기술 도입 방법을 넘어, AI 중심으로 비즈니스 전체를 어떻게 재편할 것인가에 대한 실질적인 전략을 다룬다는 점에서 주목받고 있다.

강연은 이주환 스윗(Swit Technologies) 대표가 맡는다. 이주환 대표는 실리콘밸리에서 11년간 활동하며 184개국 4만여 고객을 확보하며 이론 뿐만 아니라 실제 비즈니스에서도 성공한 IT 전문가다. 이 대표는 최근 'AI 에이전트 생태계 - 프레임워크와 프로토콜로 여는 새로운 AI 패러다임'을 저술하며 에이전트 시대의 비즈니스 전략을 제시한 바 있다.

실제 이 대표가 창업한 스윗은 부서 간 협업, 앱 연동, 업무 자동화를 위한 SaaS 기반 생산성 플랫폼을 제공하는 기업이다. 2024년 세계 최초로 API와 GUI 하이브리드 다중 에이전트 시스템을 대규모로 상용화한 기업으로도 잘 알려져 있다.

강연은 기업이 놓치면 안될 최신 실리콘밸리 비즈니스 트렌드와 사례를 중심으로 7가지 주제로 진행된다. AI가 만드는 에이전트 인터넷 시대에 대한 소개에서부터 에이전트 기반 비즈니스 모델에 대한 인사이트를 제공한다.

또 비즈니스 구조 재설계를 위해 조직, 상품, 가격의 에이전틱 구조화 전략에 대해 소개한다. 이번 세미나에서는 특히 공급망·생산계획(S&OP) 자동화, 머천다이징·가격 책정, 마케팅 세그먼트 대응 등 실제 산업별 사례를 통해 구체적이고 실천 가능한 전환 로드맵을 제시하는 것이 특징이다.

이주환 대표는 "AI 기술은 이제 조직 구조와 비즈니스 모델을 재설계하는 플랫폼 전략으로 진화하고 있다"며 "이 기술을 어떻게 도입할 것인가가 아니라, 이 기술 중심으로 우리 사업구조를 어떻게 바꿀 것인가를 고민해야 하는 시점"이라고 강조했다. 이어 "기업의 경영자, 전략 기획자, 서비스·제품 기획자, 마케터, 디지털 전환 책임자라면 이제 '도구로서의 AI'가 아니라 조직의 일원으로서의 AI를 고민할 때"라고 덧붙였다. 행사에 대한 더 자세한 내용과 참가 신청은 데브멘토 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 누구나 신청이 가능하다.