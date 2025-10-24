[인사] HD현대 임원 인사 명단

HD한국조선해양

◇전무 ▲박준수 ▲박명식 ▲이운석

◇상무 ▲김진권 ▲정영균 ▲이재준 ▲하성원 ▲김민국 ▲박종완 ▲김성훈

HD현대중공업

◇부사장 ▲류홍렬 ▲박용열 ▲여용화 ▲최헌

◇전무 ▲최병기 ▲남철 ▲김산 ▲강병국 ▲성석일 ▲김광우 ▲최용대

◇상무 ▲권대혁 ▲이종석 ▲최우철 ▲김형호 ▲윤우석 ▲노준섭 ▲김해원 ▲조성윤 ▲이봉수 ▲허동헌 ▲차정보 ▲안주용 ▲이용화 ▲송창현 ▲권우철 ▲김종원 ▲김정일 ▲신형식▲최태복

HD현대미포

◇전무 ▲진상호

◇상무 ▲전성진

HD현대삼호

◇전무 ▲이승환

◇상무 ▲노현석 ▲주종길 ▲김기섭 ▲한정우 ▲정호진

HD현대사이트솔루션

◇부사장 ▲김승한

◇전무 ▲박흥근 ▲정창화

◇상무 ▲곽성규 ▲이병규 ▲조석현 ▲이동화

HD현대건설기계

◇상무 ▲이동우 ▲이광명 ▲조건재

HD현대인프라코어

◇상무 ▲정오철 ▲이병철 ▲박진규

HD현대오일뱅크

◇부사장 ▲오태길 ▲김종철

◇전무 ▲정성균 ▲문장주 ▲형성원 ▲조진호

◇상무 ▲장용준 ▲전기현 ▲김준흠

HD현대쉘베이스오일

◇전무 ▲조성호

HD현대일렉트릭

◇전무 ▲이찬주

◇상무 :▲박상봉 ▲강성수 ▲신동욱 ▲김홍규

HD현대로보틱스

◇상무 ▲한기태

HD현대에너지솔루션

◇상무 ▲이경원

HD현대

◇상무 ▲배국현 ▲김지호

