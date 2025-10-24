[인사] HD현대 임원 인사 명단

HD한국조선해양
◇전무 ▲박준수 ▲박명식 ▲이운석
◇상무 ▲김진권 ▲정영균 ▲이재준 ▲하성원 ▲김민국 ▲박종완 ▲김성훈
HD현대중공업
◇부사장 ▲류홍렬 ▲박용열 ▲여용화 ▲최헌
◇전무 ▲최병기 ▲남철 ▲김산 ▲강병국 ▲성석일 ▲김광우 ▲최용대
◇상무 ▲권대혁 ▲이종석 ▲최우철 ▲김형호 ▲윤우석 ▲노준섭 ▲김해원 ▲조성윤 ▲이봉수 ▲허동헌 ▲차정보 ▲안주용 ▲이용화 ▲송창현 ▲권우철 ▲김종원 ▲김정일 ▲신형식▲최태복
HD현대미포
◇전무 ▲진상호
◇상무 ▲전성진
HD현대삼호
◇전무 ▲이승환
◇상무 ▲노현석 ▲주종길 ▲김기섭 ▲한정우 ▲정호진
HD현대사이트솔루션
◇부사장 ▲김승한
◇전무 ▲박흥근 ▲정창화
◇상무 ▲곽성규 ▲이병규 ▲조석현 ▲이동화
HD현대건설기계
◇상무 ▲이동우 ▲이광명 ▲조건재
HD현대인프라코어
◇상무 ▲정오철 ▲이병철 ▲박진규
HD현대오일뱅크
◇부사장 ▲오태길 ▲김종철
◇전무 ▲정성균 ▲문장주 ▲형성원 ▲조진호
◇상무 ▲장용준 ▲전기현 ▲김준흠
HD현대쉘베이스오일
◇전무 ▲조성호
HD현대일렉트릭
◇전무 ▲이찬주
◇상무 :▲박상봉 ▲강성수 ▲신동욱 ▲김홍규
HD현대로보틱스
◇상무 ▲한기태
HD현대에너지솔루션
◇상무 ▲이경원
관련기사
- HD현대, 임원 인사도 속전속결…"미래전략 추진 가속"2025.10.24
- 불확실성에 빨라진 재계 인사 시계…내년 전략 앞당긴다2025.10.20
- HD현대, 5년간 1만명 신규채용2025.09.18
- 오너3세 정기선, HD현대 회장 승진2025.10.17
HD현대
◇상무 ▲배국현 ▲김지호