HD현대, 임원 인사도 속전속결…"미래전략 추진 가속"

HD현대가 사장단 인사에 이어 임원 인사를 마무리 지으며 내년 경영 계획 구상에 박차를 가한다.

HD현대는 24일 2025년도 임원인사를 실시했다. 지난 17일 발표한 사장단 인사에 이은 후속 임원인사로 모두 80명이 승진, 발령됐다. 예년 임원 인사보다 한달 정도 시기가 앞당겨졌으며 승진 규모(작년 70명)도 늘었다.

이날 인사에서 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했으며, HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명이 상무로 신규 선임됐다.

경기 성남시 분당에 위치한 HD현대 GRC 전경(사진=HD현대)

HD현대 관계자는 “그룹 전반 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려해 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 밝혔다.

HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이며, 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.