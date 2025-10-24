빗썸은 사회공헌 브랜드 ‘빗썸나눔’이 지난 10월 18일, 서울 동대문구청 광장에서 장애인가족 체육대회를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 지역 내 장애인과 가족, 비장애인 주민 등 총 150여 명의 참가자와 50명의 자원봉사자가 함께했다.

이번 체육대회는 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 소통하는 장으로 마련됐으며, 빗썸나눔과 동대문구청이 공동 주최했다. 두 기관은 그간 장애인 지원 사업과 사회공헌 활동을 통해 꾸준히 협력해왔으며, 지역사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

빗썸나눔, 동대문구청과 함께 장애인가족 체육대회 개최

행사 당일에는 협동 중심의 체육 프로그램뿐만 아니라 페이스페인팅, 캐리커처 등 다양한 부대 행사도 진행됐다. 참가자들은 승패를 떠나 서로를 응원하며 경기에 임했고, 함께 즐기고 화합하는 의미를 나누는 시간을 가졌다.

관련기사

빗썸나눔은 참여자 전원에게 찹스테이크 도시락과 호두과자 선물세트, 기념품으로 가방과 바람막이를 제공해 따뜻한 정을 더했다.

빗썸나눔 관계자는 “함께 어울리며 몸을 움직이는 체육활동을 통해 서로의 다름을 이해하고 소통할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 누구나 소외되지 않고 참여할 수 있는 포용적 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.