빗썸나눔, 동대문구청과 함께 장애인가족 체육대회 개최

빗썸은 사회공헌 브랜드 ‘빗썸나눔’이 지난 10월 18일, 서울 동대문구청 광장에서 장애인가족 체육대회를 개최했다고 24일 밝혔다.
이번 행사는 지역 내 장애인과 가족, 비장애인 주민 등 총 150여 명의 참가자와 50명의 자원봉사자가 함께했다.
이번 체육대회는 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 소통하는 장으로 마련됐으며, 빗썸나눔과 동대문구청이 공동 주최했다. 두 기관은 그간 장애인 지원 사업과 사회공헌 활동을 통해 꾸준히 협력해왔으며, 지역사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.
행사 당일에는 협동 중심의 체육 프로그램뿐만 아니라 페이스페인팅, 캐리커처 등 다양한 부대 행사도 진행됐다. 참가자들은 승패를 떠나 서로를 응원하며 경기에 임했고, 함께 즐기고 화합하는 의미를 나누는 시간을 가졌다.
관련기사
- 빗썸, ‘법인 고객 전용 가상자산 컨퍼런스’ 개최2025.10.23
- 빗썸, NHN페이코와 제휴 프로모션...신규 회원 대상 최대 10만원 혜택 제공2025.10.13
- 빗썸, 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리' 단독 메인 타이틀 스폰서 참여2025.09.26
- KBW 2025 자리한 '빗썸 라운지', 18개 재단 한 자리에2025.09.24
빗썸나눔은 참여자 전원에게 찹스테이크 도시락과 호두과자 선물세트, 기념품으로 가방과 바람막이를 제공해 따뜻한 정을 더했다.
빗썸나눔 관계자는 “함께 어울리며 몸을 움직이는 체육활동을 통해 서로의 다름을 이해하고 소통할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 누구나 소외되지 않고 참여할 수 있는 포용적 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.