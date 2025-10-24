"사람 곁에 선 로봇, 표준도 바뀐다"

"로봇 역사 65년 중 지난 10년 간 굉장히 빠른 변화가 일어나고 있습니다. 펜스 없이 로봇을 쓸 수 있다는 개념이 인정받게 되면서 우리 생활 속으로의 진입도 기대를 키우고 있죠."

임성수 경희대학교 교수는 23일 서울 명동에서 열린 '산업용 로봇 글로벌 동향과 국제표준전략 세미나'에서 이렇게 말하며, 펜스없는 운용과 모바일 매니퓰레이터, 물리적 인공지능(AI), 휴머노이드로 상징되는 대전환이 진행 중이라고 짚었다.

임 교수는 로봇 발전사를 자동차·전자 산업의 자동화 확산과 함께 돌아보며 2013년 폭스바겐 공장 펜스리스 도입을 전환점으로 꼽았다. 그는 "이후 협동로봇과 모바일 매니퓰레이터 확산이 '사람-로봇 스페이스 셰어링'을 본격화했다"고 설명했다.

임성수 경희대학교 교수가 23일 서울 명동에서 열린 '산업용 로봇 글로벌 동향과 국제표준전략 세미나'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

다만 "코봇(협동로봇)은 새로운 로봇이라고 생각을 했었는데 그게 아니었다"면서 "새로운 로봇이 아니라 로봇을 쓰는 새로운 방식"이라며 제품의 문제가 아니라 활용 방식의 혁신이 본질이라고 강조했다.

한국의 과제도 지적했다. 그는 로봇 밀도 1위를 언급하면서도 "로봇은 제일 많이 설치해서 쓰는데 생산성 지수는 여전히 낮다"며 로봇을 '많이'가 아니라 '잘' 쓰기 위한 통합·운용 역량, 즉 시스템 통합(SI) 역량의 중요성을 역설했다.

국제표준 최신 변화도 핵심 포인트다. '협동로봇'이라는 개념을 제품이 아닌 애플리케이션 범주로 정의하기 시작했다. 또 질량·속도 등을 반영한 로봇 클래스 도입으로 필요한 안전 등급을 차등화하고, 검증·검증과 사이버 보안 요구도 강화했다.

새로운 로봇군에 대한 표준화도 속도를 내고 있다. 임 교수는 휴머노이드 안전 표준과 산업용 모바일 로봇(AMR) 표준 작업을 언급하며 "굉장히 빠른 속도로 움직이고 있다"고 전했다.

임성수 경희대학교 교수가 23일 서울 명동에서 열린 '산업용 로봇 글로벌 동향과 국제표준전략 세미나'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

휴머노이드 로봇의 안전 표준화 움직임에 대해서도 구체적으로 설명했다. 그는 "휴머노이드는 컨트롤이 꺼지는 순간 바로 넘어지는 구조"라며 "안정성을 계속 상시 제어해야 한다는 점이 기존 로봇과 다르다"고 강조했다.

AI와 안전 분야에서는 현실적인 한계를 짚었다. 임 교수는 "아직 AI와 관련된 기능안전표준은 없다"고 선을 그으며, 현 단계에서는 AI 결과를 결정론적 안전 필터로 검증한 뒤 적용하는 구조가 필요하다고 했다.

비전AI 안전기능 적용은 신뢰성·인증 체계 부재로 제한적이다. 다만 유럽연합 인공지능법 시행과 범용 AI·고위험군 단계 적용이 예고된 만큼, 투명성·학습데이터 명시 등 요구가 강화되는 흐름 속에서 '안전 인증 가능한 AI'로의 진화가 열쇠가 될 전망이다.

관련기사

임 교수는 실제 사례로 모델 기반 충돌 안전 시뮬레이션과 강화학습 기반 궤적 생성을 소개했다. 기존 25초 검사 사이클을 안전을 유지한 채 4초 단축한 경험을 들며 "스마트한 기술을 적용하면 안전과 생산성은 공존할 수 있다"라고 설명했다.

결론에서 그는 한국이 세계 최고 수준의 로봇 보급률을 '생산성'으로 연결하려면, 표준에 부합하는 설계·운용과 데이터 기반 최적화, 그리고 협동을 '제품'이 아닌 애플리케이션 안전 체계로 구현하는 태도가 필수라고 거듭 강조했다.