무신사 스탠다드, ‘25 FW 슈퍼세일’ 진행

무신사 스탠다드는 하반기 최대 할인 기획전 ‘25 FW 슈퍼세일’을 오는 30일까지 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 가을·겨울(FW) 시즌을 맞아 전국 무신사 스탠다드 오프라인 매장 29곳과 무신사 온라인 스토어에서 동시에 진행된다. ▲맨 ▲우먼 ▲키즈 ▲뷰티 등 주요 상품을 최대 80% 할인한다.

오프라인 매장에서는 겨울 시즌을 앞두고 ‘얼리버드 특가’를 선보인다. 겨울용 아우터부터 발열내의 ‘힛탠다드’, 기모 팬츠 등 방한 아이템을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

온라인 특가 상품도 매일 새롭게 공개된다. ▲티셔츠 ▲양말 등 일상 필수 아이템을 포함해 ▲신세틱 스웨이드 미니멀 블루종 재킷 ▲워셔블 수피마 코튼 크루 넥 니트 ▲우먼즈 캐시미어 블렌드 쇼트 맥 코트 등 이번 시즌 인기 상품을 할인가에 제안한다.

행사 기간 특별 행사로 ‘슈퍼백’을 선보인다. 약 30만원 상당의 상품으로 구성된 슈퍼백을 온·오프라인에서 4만9천900원에 한정 판매한다. 

이번 시즌에는 처음으로 ‘뷰티 슈퍼백’을 새롭게 선보인다. 지난 9월에 발매된 무신사 스탠다드 뷰티 신제품 8종으로 구성된 뷰티 슈퍼백은 1만9천900원 특별가에 구매할 수 있다.

