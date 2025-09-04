무신사 스탠다드, 새 브랜드 앰배서더에 이도현·한소희

무신사 스탠다드는 배우 이도현과 한소희를 새로운 브랜드 앰배서더로 선정하고 2025년 가을·겨울(25 FW) 시즌 캠페인 화보를 공개한다고 4일 밝혔다.

이번 시즌 캠페인은 ‘누구나 자신만의 새로운 기준을 찾을 수 있다’라는 메시지를 중심으로 진행된다. ▲신세틱 레더 ▲니트 ▲데님 등 다양한 소재와 실루엣을 활용해 실용성과 디테일을 갖춘 신상품 스타일링을 선보이는 것이 특징이다.

맨즈 라인은 ‘시티 워커스’, ‘시티 레저’ 등 무신사 스탠다드의 인기 컬렉션을 중심으로 FW 시즌 신상품을 제안한다. 배우 이도현의 화보에서는 짧은 기장감의 워크 재킷을 포함해 블레이저, 데님 트러커 등을 활용했다.

무신사 스탠다드 우먼은 배우 한소희와 함께 ▲오버 핏 블레이저 ▲신세틱 스웨이드 하이넥 블루종 재킷 ▲울 블렌드 부클 트위드 재킷 등 다양한 실루엣의 아우터를 ▲미니 스코츠 ▲니트와 믹스매치했다.

무신사 스탠다드는 25 FW 시즌 상품을 고객이 직접 경험할 수 있도록 프리뷰 팝업 행사를 무신사 스탠다드 한남점에서 오는 12일까지 진행한다. 팝업 행사에서는 한남점 단독으로 25 FW 프리뷰 상품에 대해 추가 할인을 제공한다.

무신사 관계자는 “연기력을 바탕으로 다양한 캐릭터를 소화하는 이도현, 한소희 배우가 베이식부터 클래식, 트렌디 웨어를 아우르는 무신사 스탠다드의 다양한 스타일을 잘 표현할 수 있을 것”이라며 “두 앰배서더와 처음 호흡을 맞춘 이번 25 FW 시즌 캠페인을 통해 기본에 충실하면서도 트렌디한 가을·겨울 스타일의 새로운 기준을 제안할 것”이라고 말했다.