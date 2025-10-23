사우디 정부단, '각 춘천'서 네이버 경영진과 회동…합작법인 협력 강화

사우디아라비아 정부 주요 관계자들이 지난달 말 네이버클라우드의 춘천 데이터센터를 방문해 경영진과 협력 방안을 논의한 것으로 확인됐다.

이번 회동은 양사가 설립한 합작법인 ‘네이버 이노베이션’의 첫 이사회를 앞둔 준비 워크숍 차원에서 마련된 것으로, 네이버가 사우디 정부와의 협력을 강화하며 중동 디지털 전환(DX) 시장 공략에 속도를 내는 행보로 해석된다.

23일 업계에 따르면 사우디 지방자치·농촌·주택부(MOMRAH)와 국립주택공사(NHC) 관계자 등 약 20명으로 구성된 방문단은 지난달 말 네이버클라우드 '각 춘천' 데이터센터를 찾아 채선주 네이버 전략사업 대표와 김유원 네이버클라우드 대표 등 주요 경영진을 만났다.

사우디 정부 주요 관계자가 네이버 경영진들과 협력 방안을 논의했다. (사진=엑센티오컨설팅 얀 로데 매니징 파트너 링크드인)

사우디 측에서는 알리 라지히 MOMRAH 차관, 라이얀 알 아킬 NHC 이노베이션 최고경영자(CEO), 야세르 알로바이단 발라디 CEO 등이 참석한 것으로 파악됐다.

이들은 각 춘천 방문 후 성남 네이버 그린팩토리에서 합작법인 네이버 이노베이션의 첫 이사회 준비 워크숍을 진행하며 향후 사업 방향과 디지털 트윈·슈퍼앱 구축 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

이번 회동은 네이버가 사우디 정부의 '비전 2030' DX 프로젝트에서 핵심 파트너로 입지를 넓혀가고 있음을 보여주는 행보다. 네이버는 지난해 5월 사우디 국립주택공사 산하 NHC 이노베이션과 합작법인 네이버 이노베이션을 설립해 지도 기반 슈퍼앱과 디지털 트윈 플랫폼 사업을 공동 추진 중이다.

이미 지난 6월에는 메카·메디나·제다 등 사우디 3개 도시에 초정밀 3D 디지털 트윈 플랫폼을 구축하며 현지 스마트시티 전환 프로젝트를 가시화했다. 이 플랫폼은 도시 내 건축물·도로·지형 정보를 통합해 도시개발, 재난 대응, 환경 관리 등 다양한 정책 수립에 활용되고 있다.

네이버는 이같은 기술 협력 성과를 기반으로 사우디의 차세대 도시 개발 프로젝트 '뉴 무라바'에도 참여하고 있다.

앞서 네이버클라우드는 지난 7월 뉴 무라바 개발사(NMDC)와 로보틱스·자율주행·공간지능·스마트시티 플랫폼 구축 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 리야드 중심에 들어설 상징 건축물 '무카브'를 비롯한 미래형 신도시 구현에 기술을 지원할 예정이다.

네이버 관계자는 "최근 사우디 대표단과의 회동은 첫 이사회를 준비하기 위한 워크숍 차원에서 진행됐다"고 밝혔다.