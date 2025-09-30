네이버클라우드 "에이전틱 AI 경쟁력은 능동성·확장성"

“누구나 AI 에이전트를 쉽게 만들고 연결하는 개방형 기반을 제공하고 강력한 인센티브 정책으로 더 많은 전문가와 기업을 생태계로 끌어들이겠다.”

신지은 네이버클라우드 리더는 30일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 초거대 AI 서밋에서 ‘한국형 AI 생태계의 현재와 확장 전략’을 주제로 발표하며 이같이 말했다.

신 리더는 “현재 글로벌 AI 시장은 독보적인 기술 선도국 미국과 국가적 역량을 총동원한 중국의 양강 구도로 압축된다”며 “한국은 높은 인재 밀도와 기술력, 도전 정신을 바탕으로 정부의 AI 지원 정책에 힘입어 추격의 기회를 잡고자 총력을 기울이고 있다”고 진단했다.

30일 신지은 네이버클라우드 리더가 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 초거대 AI 서밋에서 발표하고 있다.

다만 생성형 AI 경쟁에 뛰어든 기업들의 현 상황은 좋지 못하다. MIT 리포트에 따르면 생성형 AI에 투자한 기업 중 95%가 실질적인 사업 성과를 거두지 못한 것으로 나타났다.

신 리더는 “AI 도입 실패 원인은 모델 품질 문제가 아닌 AI에 대한 학습 격차”라며 “AI의 기억력 부족, 맥락 유지 실패, 피드백 학습 불가 등이 그 원인으로 지목되고 있다”고 분석했다.

그는 AI가 가장 잘할 수 있는 일이 무엇인지 고민해야 한다고 조언했다. 피드백을 반영해 계속 학습·적응하는 시스템을 구축하고 탑다운 의사결정이 아닌 도메인 전문성이 중요하다는 것이다.

신 리더는 “에이전틱 AI로의 진화가 중요하다”며 “사용자를 이해하고 문제를 해결해 주는 능동성과 신뢰를 바탕으로 더 많은 업무를 자동화할 수 있는 확장성 등 두 가지가 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.

그는 사용자와 도메인에 최적화된 AI 에이전트를 만들기 위해 ▲기업 내 도메인 전문가와 AI 전문가 컨설팅 ▲AI 전문 기업의 간결한 협업 및 스타트업 생태계 발굴 ▲확장성 있는 AX 플랫폼 지원 등이 필요하다고 꼽았다.

그러면서 네이버클라우드가 이 지점에서 솔루션을 제공하는 AI 에이전트 플랫폼을 개발하고 있다고 설명했다.

신 리더는 “이 AI 에이전트 생태계는 범국민 AI로 시작한다”며 “범국민 AI란 AI를 지능형 공공재로 만들어 기술로 사람과 기회를 잇고 모든 국민이 증강되는 대한민국을 만드는 국가 비전”이라고 말했다.

이어 “기술 소외 계층을 돕는 AI 에이전트를 선보이는 등 포용적 AI로 시작하겠다”며 “모두가 성공적으로 AI를 활용할 수 있도록 필요한 기술과 데이터, 플랫폼 환경을 제공하는 조력자가 될 것”이라고 덧붙였다.