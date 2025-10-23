창립 27주년 세라젬 "'AI 웰니스 홈' 미래 사업 본격 추진"

헬스케어 가전기업 세라젬은 창립 27주년을 맞아 '함께한 시간, 함께 만들어온 성장'이라는 슬로건 아래 전사 타운홀 미팅을 22일 개최했다.

이번 행사를 통해 세라젬은 지난 27년간 기업 성장의 여정과 핵심가치를 되새겼다. 줌을 통해 사무연구직군에서 해외법인장으로 성장한 인재들과 사무서비스직군에서 사업자로 전환한 구성원들이 전환을 결심하게 된 계기와 기업에 대한 확신, 다짐을 공유하는 인터뷰가 진행됐다.

세라젬의 도전과 성장을 함께 만들어온 구성원들의 진솔한 이야기를 나누며, 각자의 자리에서 '더7 세라제머십'을 실천하는 의미를 되새겼다.

1998년 창립한 세라젬은 적극적인 연구·개발(R&D) 투자와 기술 혁신을 통해 해외 시장을 개척하며 현재 전 세계 70여 개국, 2천500여 개 매장을 운영하는 글로벌 헬스케어 리더로 성장했다.

이경수 세라젬 대표가 22일 세라젬 창립 27주년 타운홀미팅에서 임직원들에게 회사 비전에 대한 메시지를 전하고 있다. (사진=세라젬)

2018년에는 국내 시장에 본격 진출해 새로운 비즈니스 모델과 과감한 경영 혁신을 추진했으며 27년간 축적된 헬스케어 노하우와 기술력, 그리고 기술과 디자인 혁신을 결합한 우수한 제품들로 홈 헬스케어 시장의 새로운 기준을 제시하고 있다.

이경수 대표는 이날 "세라젬의 27년은 도전과 개척정신을 바탕으로 고객 중심의 혁신을 멈추지 않은 여정이었다"며 "그동안 제품의 비약적인 발전과 글로벌 시장 진출을 통해 전 세계 고객에게 세라젬의 가치를 전해왔다"라며 비전에 대한 메시지를 전했다.

이어 "국내 사업에서의 성과를 기반으로 이제는 고객 경험을 중심에 둔 미래 사업을 본격적으로 추진할 시점"이라고 말했다.

세라젬은 창립 이래 기업문화의 핵심으로 '더7 세라제머십'을 제시하고 있다. 이는 ▲철저하게 고객의 관점에서 생각하기 ▲문제의식·인지 ▲현장 중심의 실행 ▲적극적 소통과 협업 ▲실패를 두려워하지 않는 도전 ▲배움과 성장의 공유 ▲데이터 기반의 경영 등 7가지 원칙으로 구성됐다.

세라젬은 이러한 핵심가치를 실천하기 위한 내부 포상 프로그램 '땡스 세라제머'를 운영하고 있다. '더7 세라제머십'을 모범적으로 실천한 구성원을 서로 추천하여 선정해 전사적으로 사례를 공유하고 격려하기 위한 프로그램이다. 구성원 개개인의 성장을 인정하고 칭찬하는 기업문화를 확산하는 데 중점을 두고 있다.

세라젬은 올해 9월부터 운영 주기를 기존 분기제에서 격월제로 변경하고, 추천자 포상 제도를 신설하는 등 참여 범위를 확대하여 다양한 우수 사례가 꾸준히 발굴될 수 있도록 제도를 고도화하고 있다.

또한 세라젬은 팀·본부·전사 단위의 타운홀 미팅을 정례화하여 운영하고 있다. 조직 단위별로 경영 방향과 주요 현안을 공유함으로써 조직 간 협업과 소통을 강화하며 조직문화를 확산하는 데에 중요한 역할을 하고 있다.

이 대표는 "세라젬의 역사는 곧 여러분의 역사이며, 한 사람 한 사람의 헌신이 모여 지금의 세라젬을 만들었다"며 "앞으로도 사람을 중심으로 한 존중과 성장의 조직문화를 통해 세라젬의 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 이날 타운홀 미팅에서는 세라젬의 성장과 함께해 온 장기근속 임직원 134명에 대한 포상식도 함께 진행됐다. 대표 수상자에게 근속패와 표창장, 포상금, 꽃다발이 수여되었으며 대표이사를 비롯한 전 임직원이 이들의 노고를 격려했다.