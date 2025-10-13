세라젬, 2025년 APEC 정상회의 공식 협찬'고위급 오찬장에 체험 공간 제공'

세라젬이 오는 27일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 열리는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 척추 의료기기와 헬스케어 제품을 공식 협찬하며 행사의 성공적인 개최를 지원한다고 13일 밝혔다.

세계 21개 회원 정상과 고위급 인사, 글로벌 언론이 한자리에 모이는 국제무대에서 세라젬은 K-헬스케어 기술력과 브랜드 위상을 선보일 계획이다.

2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 설치되는 세라젬의 ‘마스터 V11’.(사진=세라젬)

세라젬은 올해 2월 APEC 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제3차 회의(SOM3)까지 공식 협찬사로 참여해 체험 부스를 운영하며 호평을 받았다. 각 회의 현장에는 세라젬의 휴식가전 안마의자 파우제 M6와 M8 Fit이 전시됐으며, 체험을 위해 각국 대표단과 관계자들의 대기행렬이 이어질 만큼 높은 관심을 보였다.

이번 2025년 APEC 정상회의 기간 세라젬은 행사장 내에 체험 공간을 조성해 브랜드 가치와 K-헬스케어 기술력을 동시에 선보인다. 체험 공간에는 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V11·V9·V7’과 휴식가전 ‘파우제 M10·M8 Fit·M6’ 등 제품을 다양하게 비치하여 각국 정상단과 주요 인사들이 세라젬의 기술력을 직접 경험해볼 수 있도록 구성했다.

전시 제품인 ‘마스터 V11’은 퍼스트 클래스를 연상시키는 품격 있고 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템이 적용됐다. 특히, 앉은 자세나 누운 자세에서도 마스터의 성능을 그대로 구현해 더 정밀한 마사지를 제공한다. 또한 척추 부위별 견인 기능으로 깊은 이완 효과를 주어 개인별 척추 건강을 세밀하게 케어한다. ‘마스터 V9’은 입체 회전 마사지가 적용돼 목에서 골반까지 척추 근육을 따라 폭넓게 풀어주며 리클라이닝 기능으로 마사지 시작과 종료 후 기상 시 편안함을 제공해 사용 편의성과 만족도를 높였다. ‘마스터 V7’은 등·허리는 물론 사용자의 척추 굴곡에 맞춰 마사지 간격이 자동으로 조절되어 목과 어깨까지 시원하게 풀어준다.

함께 선보이는 휴식가전 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’은 척추 라인을 정밀하게 스캐닝해 사용자 맞춤형 마사지를 구현하며 10분 만에 최고 65도까지 도달하는 직가열 온열볼로 깊이 있는 온열 효과를 제공한다. 또한 감각적인 곡선형 외관을 통해 인테리어 오브제로서의 가치를 더했다. 컴팩트한 사이즈의 ‘파우제 M6’는 팔다리가 자유로워 사용 편의성이 높다. ‘파우제 M8 Fit’은 다양한 소재와 패턴의 12가지 스타일을 취향과 라이프스타일에 따라 선택할 수 있으며 언제든지 사이드 커버를 교체할 수 있는 ‘파우제 피팅서비스’를 제공해 호평을 받고 있다. ‘파우제 M10’은 두 개의 독립적인 직가열 온열볼 엔진이 탑재돼 목·어깨는 강하게, 허리는 부드럽게 원하는 대로 동시에 관리할 수 있어 빠르고 확실한 전신 마사지를 구현한다.

관련기사

세라젬 관계자는 “APEC이라는 국제무대에서 각국 정상과 주요 인사들에게 프리미엄 헬스케어 제품을 선보일 수 있어 의미가 크다”며 “이번 지원을 계기로 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 세라젬은 해외 시장에서 꾸준한 성장과 국제 인증을 통해 K-헬스케어의 기술력과 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다. 1998년 해외 진출 이후 현재 전 세계 70여 개국에서 2천500여 개 매장을 운영하고 있으며, 세계 최대 IT·가전 전시회 CES에서 2년 연속 혁신상을 받으며 글로벌 무대에서 기술 우수성을 인정받았다.