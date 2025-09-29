세라젬, 역대 최대 규모 갤러리형 체험 매장 ‘세라젬 웰스토어 용인기흥점’ 오픈

세라젬이 경기도 용인시 기흥구에 역대 최대 규모인 총 850㎡(260평)에 달하는 체험형 매장 ‘세라젬 웰스토어 용인기흥점’을 오픈했다고 29일 밝혔다.

세라젬 웰스토어 용인기흥점은 경기 남부권의 대표 쇼핑 허브인 기흥 리빙파워센터 지하 3층에 위치해, 고객 접근성이 한층 높아졌다. 이를 통해 기존 멤버십 회원뿐 아니라 신규 고객도 생활 동선 속에서 부담 없이 방문해 상담과 구매까지 원스톱으로 이어갈 수 있다는 점이 특징이다.

세라젬 웰스토어 용인기흥점.(사진=세라젬)

역대 최대 규모로 구성된 이번 매장은 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션에 기반한 전 제품과 서비스를 한 공간에서 체험할 수 있는 갤러리형 스토어다. 공간 전체가 제품 존(zone)별 전시관처럼 다양하게 구성돼 있어 고객은 자유롭게 관람하며 동시에 라이프스타일과 연계된 건강 관리 솔루션을 입체적으로 체험할 수 있다. 7-케어 솔루션을 중심으로 넓혀가고 있는 세라젬의 혁신적 제품군을 한눈에 조망하고, 체험을 통해 입체적으로 경험할 수 있는 공간인 셈이다.

구체적으로 살펴보면 세라젬의 전 제품을 둘러볼 수 있는 다양한 DP존과 더불어 대표 제품인 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’과 프리미엄 안마가전 ‘파우제 M 컬렉션’, 혈액순환 관리 기기 ‘셀트론 순환 체어’를 경험해볼 수 있는 각각의 체험존, 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’를 즐기며 담소를 나눌 수 있는 카페존이 마련되어 있다. 뿐만 아니라 현재 건강 상태를 체크해볼 수 있는 세라체크존, 매장 한 켠에는 기존 체험형 매장인 ’웰라운지’가 축소된 형태인 ‘미니 웰라운지’까지 만나는 게 가능하다.

미니 웰라운지에는 홈 뷰티 케어가 가능한 ‘셀루닉 메디스파 프로’부터, 4대 위장 증상 완화에 도움을 주는 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’, 가정용 초음파 의료기기 ‘유리듬 S’를 이용한 근육통 완화 등 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션을 한 자리에서 경험할 수 있다. ‘세라체크존’에서는 혈압·체성분·스트레스 지수를 측정해볼 수 있어 단순한 제품 체험을 넘어, 현재 몸 상태를 이해하고 앞으로의 관리 방향을 설정하는 ‘건강 관리의 출발점’이 된다는 점에서 의미가 크다.

오픈 기념 이벤트도 준비했다. 매장에서 상담을 받는 고객에게 세라메이트 구강 유산균을 증정하며, 이벤트는 준비된 수량 소진 시 종료된다.

세라젬 관계자는 “세라젬 웰스토어 용인기흥점은 단순한 매장을 넘어, 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션을 총체적으로 체험할 수 있는 역대 최대 수준의 체험 매장”이라며, “세라젬의 다양한 제품과 서비스를 한 자리에서 경험하며 헬스케어의 미래를 만나보실 수 있을 것”이라고 말했다.