세라젬, 점자 태그·스티커 제품 보급사업 참여

헬스케어 가전기업 세라젬은 제46회 '흰지팡이의 날'을 맞아 '시각장애인의 생활안전 확보를 위한 점자 태그·스티커 친화 제품 보급 사업'에 참여했다고 16일 밝혔다.

매년 10월 15일 흰지팡이의 날은 1980년 세계시각장애인연합회가 시각장애인의 자립과 사회 참여를 상징하는 흰 지팡이를 기념하며, 시각장애인의 권익 향상과 인식 제고를 위해 제정한 날이다.

사업은 한국소비자원이 주최하고 생활용품·식품·위생용품·가전·헬스케어 등 6개 분야 15개 기업 및 협회가 참여해 시각장애인 제품 식별과 안전사고 예방을 지원한다. 올해로 4년째 진행 중이다.

이 사업을 통해 점자와 QR코드가 표시된 식품과 위생용품, 음성 안내 기능을 탑재한 가전·의료기기 등 총 1억7천만원 상당 시각장애인 친화 제품이 보급된다. 물품은 한국시각장애인연합회 17개 지부를 통해 전국의 시각장애인 가구에 전달된다.

세라젬은 헬스케어 가전 사용에 어려움을 겪는 시각장애인의 접근성과 편의성을 향상하기 위해 점자 스티커가 부착된 척추 관리 의료기기 '마스터 V7' 2대를 기부한다.

기부 제품에 부착되는 투명 점자 스티커는 전원, 위·아래 화살표, 모드 전환 등 주요 기능에 맞춰 설계된다. 시각장애인 사용자도 버튼 위치를 직관적으로 인식하고 마사지 모드, 온도 조절 등 다양한 기능을 손쉽게 조작할 수 있다.

이는 세라젬과 한국시각장애인연합회가 협업해 시각장애인 당사자가 직접 제작 과정에 참여해 실제 사용자 중심 맞춤형 스티커로 완성됐다.

세라젬 관계자는 "소비자 중심 경영 철학을 바탕으로 시각장애인들이 제품을 사용함에 있어 불편함을 조금이나마 해소하고자 한다"고 말했다.