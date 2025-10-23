뷔나, 韓 AI·재생에너지에 20조 '잭팟'…이재명 '아시아 AI 수도' 첫 성과

글로벌 투자사 뷔나 그룹이 이재명 정부의 '아시아 인공지능(AI) 수도' 전략에 발맞춰 한국의 재생에너지와 AI 인프라 시장을 공략한다.

기후에너지환경부와 과학기술정보통신부는 뷔나 그룹이 총 20조원 규모의 사업 투자 의향을 표명했다고 23일 밝혔다. 양측은 이날 '재생에너지의 날'을 맞아 국회에서 투자의향서(LOI) 전달식을 진행했다.

이번 투자의향서 전달은 이재명 대통령의 방미 성과가 구체화된 첫 실질적 성과로 평가된다. 이 대통령은 지난 9월 유엔 총회 참석차 미국을 방문해 래리 핑크 블랙록 회장과 AI·재생에너지 투자 협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 뷔나 그룹은 블랙록의 자회사다.

(사진=대통령실)

이날 국회 의원간담회실에서 열린 전달식은 차지호 의원실이 주관했다. 김성환 기후부 장관, 류제명 과기정통부 차관, 김우창 국가AI정책비서관이 정부 측에서 참석했다. 뷔나 그룹에서는 니틴 압테 회장, 유키 호시노 아태지역 투자 총괄, 정광진 한국 대표 등이 자리했다.

뷔나는 투자의향서를 통해 국내 신재생에너지 분야와 AI 데이터센터 구축에 투자 의사를 확인했다. 투자 분야는 태양광 육상·해상풍력, 에너지저장장치(BESS), 그린수소 연료전지 등 재생에너지 솔루션 전반을 아우른다.

또 차세대 AI 컴퓨팅을 지원하기 위한 재생에너지 연계형 AI 데이터센터 구축도 핵심 투자 분야로 포함됐다.

뷔나는 총사업비 20조원 한도 내에서 500메가와트(MW) 규모의 태안해상풍력 발전과 384MW 규모의 욕지해상풍력 발전 프로젝트 등을 추진하기 위해 노력하겠다고 명시했다. 다만 뷔나 측은 본 투자의향서가 법적 구속력을 가지지는 않으며 향후 대한민국 정부 기관과 추가 협의를 통해 구체적인 조건을 정할 것이라고 덧붙였다.

정부는 이번 투자를 재생에너지 확대와 AI 인프라 고도화라는 주요 국정과제 이행의 마중물로 삼을 계획이다. 기후부는 해상풍력 보급을 가속화하고 해상풍력 발전단지와 전력계통 AI 데이터센터를 유기적으로 잇는 '에너지 고속도로' 구축을 본격 추진한다. 과기정통부 역시 지속가능한 AI 발전 모델을 마련하고 아태지역 'AI 중심축(허브)'으로 도약하는 발판을 마련한다는 방침이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 "뷔나 그룹이 제출한 투자의향서는 대통령의 외교적 리더십과 투자 유치 노력이 만들어낸 구체적인 성과"라며 "우리나라의 재생에너지 전환과 AI 기반시설 경쟁력을 동시에 끌어올릴 출발점"이라고 평가했다.