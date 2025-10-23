밸런스히어로, 어피닛으로 사명 변경…금융 전문 AI 개발 강화

AI 금융 기업 밸런스히어로(대표 이철원)는 사명을 ‘어피닛(Afinit)’으로 변경하고, 금융 버티컬(산업 특화) AI 비즈니스 강화를 위한 조직 개편을 실시했다고 23일 밝혔다. 이번 사명 변경은 인도를 시작으로 개발도상국에 자체 금융 AI 플랫폼을 전파해 글로벌 비즈니스를 확대해 나가겠다는 목표가 담겼다.

어피닛(Afinit)은 AI, 핀테크(FinTech), 기술(IT)을 결합한 명칭이다. 여기에 ‘Affinity(친밀도, 연결)’에서 의미를 착안, 고객과 금융을 AI로 보다 맞춤형 금융 솔루션을 제공한다는 철학을 반영했다. 어피닛은 사명 변경을 통해 기존 사업 근간인 AI 정체성을 확고히 하고, 금융 분야의 전문 버티컬 AI 기업으로서 도약하겠다는 의지의 표현이다.

어피닛은 인도에서 5년 이상 고객의 대안 데이터를 활용하여 금융 서비스 전반에 다양한 AI 모델의 판단 구조를 통합하는 시도를 지속해왔다. 9만개 이상의 고객 데이터셋을 기반으로 개발한 솔루션 ACS(대안신용평가시스템)은 매년 2배 이상 성능 개선을 이룩하며 어피닛의 금융 플랫폼을 인도 현지 마이크로크레딧 분야에서 주요 플레이어로 자리매김하도록 했다. 그 결과 어피닛은 무담보 소액 마이크로 크레딧 상품을 2조 이상 중개하여 플랫폼 비즈니스를 연 매출 1천400억원 대로 확장시켰다. 이러한 매출 증가의 영향으로 지난해 영업이익률이 13.3%로 전년(7.1%) 대비 가파르게 상승했다.

회사 관계자는 “금융 버티컬 AI를 위해서는 데이터 확보가 관건인데, 어피닛은 지난 10년 간 1억 명 이상의 고객 행동 데이터를 수집, 분석 경험과 솔루션을 보유했다”며 “고객 금융 상태를 분석, 예측하여 파트너사 상품을 매칭하는 B2B 비즈니스가 확대되며 AI 솔루션사로 입지를 강화했다”고 설명했다.

사명 변경과 함께 CAIO(최고 AI 책임자) 직책과 AI 연구조직을 신설하고, 전체 조직 역시 AI 기능중심으로 개편했다. AI 연구조직은 어피닛의 씽크탱크 역할을 맡는다. 특허 출원이 완료된 ‘생성형 AI 기반의 금융 상품 심사 과정에서 응답 토큰(log probability)을 활용해 부도 확률을 추정 및 보정하는 방법’, ‘대체데이터 및 간격 검열 추정방식을 이용한 무담보 대출 승인금액 산정 시스템’ 등을 기반으로 지속적인 금융 전문 AI 연구개발을 확대한다.

어피닛 이철원 대표는 “개발도상국의 필수적인 AI 금융 플랫폼을 글로벌 시장에 이식할 것이며, 버티컬 AI 금융 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.