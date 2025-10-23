테슬라, 아프리카 공략 본격화…모로코서 정규직 채용 나서

테슬라가 현지 인력 채용에 나서며 아프리카 전기차 시장 진출을 본격화 한다.

22일(현지시간) 테슬라티는 테슬라가 채용 사이트에 모로코 카사블랑카에서 정규직을 채용한다는 공고를 게시했다고 보도했다. 해당 직무는 현지 판매·인도 전략 수립과 일상 운영 총괄을 맡는다.

지난 5월 테슬라는 카사블랑카에 현지 법인을 설립하며 첫 발을 뗐다. 이어 지난 7월 275만 달러 초기 자본 투자를 통해 모로코 시장에 공식 진출한다고 밝힌 바 있다.

테슬라 모델Y

이번 채용은 법인 설립 이후 실제 판매·서비스 운영 가동을 위한 후속 조치로 풀이된다. 테슬라 모로코 채용과 법인 설립 사실을 잇따라 보도하며 아프리카 진출은 기정사실화되는 분위기다.

현재 테슬라는 7대륙 중 5대륙(북미, 유럽, 아시아, 남미, 호주)에 진출해 있다. 남미에서는 현재 칠레 한 국가에서만 운영 중이지만, 콜롬비아 진출 준비도 진행 중이다. 아프리카는 모로코가 첫 공식 시장이 될 전망이다.

모로코는 재생에너지 확대와 교통 인프라 투자로 전기차 전환 잠재력이 높은 국가로 평가돼 왔으며, 르노 등 완성차 생산거점이 있어 현지 공급망 활용도 가능하다는 분석이 나온다. 테슬라의 에너지·인프라 사업 동반 진출 가능성에도 시장의 관심이 쏠린다.