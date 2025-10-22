인텔리안테크, 경찰청과 6G 기반 치안위성 협력

인텔리안테크는 송도에서 열린 ‘2025 미래치안혁신기술 컨퍼런스’에서 경찰청과 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
협약을 통해 인텔리안테크와 경찰청은 6G 기반 치안위성 협력 기술 구축을 위해 ▲6G치안위성 관련 자문 및 지원 ▲ 상호 협력 및 정보 교류 등 치안 기술의 발전을 위해 협력 체계를 구축할 예정이다.
인텔리안테크는 ‘미래컨퍼런스 혁신컨퍼런스’ 전시에 참가해 원웹의 저궤도 위성서비스(LEO)용 다양한 평판안테나 제품을 선보였다. 이번 협약을 계기로 미래 치안 강화를 위한 경찰업무에 어떻게 활용될 수 있을지 소개했다.
인텔리안테크 관계자는 “인텔리안테크의 저궤도 위성 통신 기술은 재난, 통신 두절 지역 등 극한 상황에서도 끊김 없는 통신 환경을 제공함으로써 미래 치안 업무의 효율성과 현장 대응력을 혁신하는데 기여할 것”이라며 “국민의 안전을 높이는 데 실질적인 도움을 줄 수 있도록 적극적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.
