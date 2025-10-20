인텔리안테크, 8만척 해상 안전 시장 선점 나선다

인텔리안테크는 글로벌 모바일 위성 통신기업 이리듐커뮤니케이션즈와 상용 출시한 C200M GMDSS 위성 통신 시스템이 해상 안전 및 품질에 대한 최고 권위의 글로벌 인증인 유럽연합 해상 장비 지침(MED) 휠마크와 영국 해상 장비 규제(MER) 레드 엔사인 승인을 획득했다고 20일 밝혔다.

인증 획득으로 인텔리안테크의 GMDSS 위성 조난 안전 시스템은 기술력, 안정성, 품질 면에서 가장 엄격하고 까다로운 글로벌 표준을 공식적으로 충족한다는 평가를 받게 됐다.

인정받았다. MED 횔마크는 유럽연합 회원국에 등록된 선박에 탑재되는 장비가 국제해사기구(IMO)의 안전 및 성능 기준을 충족함을 의미하는 법정 필수 인증이다. 전 세계 300톤 이상의 선박은 IMO의 해상인명안전 협약(SOLAS) 규정에 따라 GMDSS 장비를 의무적으로 탑재해야 하며, 인텔리안테크는 이번 승인을 통해 약 8만척 이상의 선박에 의무 탑재해야 하는 GMDSS 시장에서 핵심적인 경쟁 우위를 확보했다.

이리듐 Certus GMDSS의 역량을 최대한 활용하도록 설계된 인텔리안테크의 C200M GMDSS 위성통신 시스템은 이리듐의 저궤도 위성 네트워크를 통해 극지방을 포함한 전 세계 해역에서 끊김 없이 안정적인 해상 조난 및 안전 통신 서비스를 제공한다. 원터치 조난 경보, 안전 음성, 해상 안전 정보(MSI) 등 핵심 안전 기능을 제공하는 직관적인 안전 표시 단말기(SDT)를 포함하며, 중요한 GMDSS의 SOLAS 기능 외에도 비 GMDSS 데이터 및 음성 서비스를 지원한다.

성상엽 인텔리안테크 대표이사는 “이번 인증은 해상 통신 분야에서 20년 이상 쌓아온 인텔리안테크의 경험과 기술력이 국제적으로 인정받았음을 의미한다. 곧바로 출시될 C700 GMDSS 위성 통신 시스템을 포함한 전체 GMDSS 포트폴리오의 성공적인 시장 확대를 위한 강력한 발판이 될 것이다”라고 말했다.

인텔리안테크는 향후 C700과 C100M 플랫폼, DSC MF/HF, DSC VHF, NAVTEX 솔루션 개발을 통해 GMDSS 요구 사항의 전체 스펙트럼을 충족할 계획이다. 이러한 전방위적 제품군 출시는 인텔리안테크가 모든 해상 안전 장비 및 항해, 통신, 기타 장비를 공급하는 통합 시스템 공급자로 발돋움하고, 기존의 위성통신 장비를 포함한 전체 해상용 전자장비 및 디지털 시장에 메이저 공급사로서의 진출을 가속화하는 발판으로 삼을 예정이다.