인텔리안테크, 유라클 생성형AI '아테나' 플랫폼 도입

인텔리안테크가 유라클의 '아테나' 플랫폼을 도입해 기업 특성에 최적화된 생성형 AI 플랫폼을 구축한다고 20일 밝혔다.

AI 시스템 도입은 반복적인 사무 업무를 자동화하고 데이터 기반의 신속한 의사결정을 통해 ‘일하는 방식’의 혁신을 꾀하는 국내 기업들의 흐름에 적극적으로 동참하는 행보다.

최근 국내 기업들은 기업 규모와 상관없이 AI를 핵심 경쟁력으로 인식하고 있다. 많은 기업이 자체 AI 플랫폼을 구축해 전사적으로 적용하며 업무 효율을 극대화하고 있으며, AI 기반 협업 도구나 챗봇 솔루션을 도입하며 혁신을 진행하고 있다.

인텔리안테크의 AI 플랫폼 구축은 이러한 흐름 속에서 매우 전략적인 선택으로 평가받고 있다. 인텔리안테크는 아테나 플랫폼을 기반으로 사내 AI 인프라를 구축하고, 방대한 양의 사내 문서를 효율적으로 통합 관리할 예정이다. 이를 통해 임직원들은 필요한 정보를 신속하게 검색하고 활용함으로써 업무 효율성을 극대화할 수 있다.

특히 RAG 기술을 적용한 정보 제공 플랫폼을 구축해 항상 최신 문서에 기반한 정확한 정보를 제공해 업무 정확도를 높일 계획이다. 이를 활용한 고객 지원 챗봇 서비스는 고객 문의에 신속하고 정확하게 답변하며 고객 만족도를 끌어올리고, 관련 부서의 업무 효율을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

김찬 인텔리안테크 최고정보책임자(CIO)는 “생성형 AI 플랫폼 구축을 통해 내부 업무 효율성을 극대화하고, 고객에게 더욱 빠르고 정확한 서비스를 제공할 수 있을 것”이라며 "“AI 기술을 적극 도입함으로써 위성 통신 산업을 선도하는 혁신적인 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.