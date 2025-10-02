인텔리안테크 "AI, 지구 반대편 안테나 이상 징후도 분석"

안테나 제조 전문 기업 인텔리안테크는 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 삼성동 코엑스 A홀에서 열린 국내 최대 규모 인공지능(AI) 행사 'AI페스타 2025'에 참가해 AI 기반 안테나 데이터 통합 관리 솔루션을 선보였다.

이번에 인텔리안테크가 선보인 관리 솔루션은 ▲오케스트라 ▲블록케이지 스캔 등 2종이다.

오케스트라는 선적 위를 비롯한 여러 지역에 설치된 안테나 상태를 모니터링해주는 시스템이다. 회사 관계자는 "안테나를 오래 사용하다 보면 이상 징후가 발생하는데 로그 등 참고 데이터를 보고 사전에 징후를 예측할 수 있다"며 "이를 통해 가령 6개월 내 문제 발생을 예고하며 안테나 교체를 권고하는 서비스를 제공한다"고 설명했다.

안테나에 문제가 발생할 경우 사용자에게 정확한 원인을 안내하는 데에도 도움이 된다. 회사 관계자는 "위성 신호 강도 그래프를 보고 이상 패턴을 AI가 감지해 알려주게 된다"며 "주요 협력사인 크루즈 기업 카니발과 오케스트라 PoC를 준비중"이라고 덧붙였다.

블록케이지 스캔은 앱으로 촬영한 상공 사진을 기반으로 위성 추적에 장애물이 존재하는 공간을 탐지해 안테나에 입력할 수 있게 하는 서비스다.

회사 관계자는 "지금은 사람이 직접 상공 장애물이 위치한 구역을 식별하고, 설정했는데 눈대중으로 하는 만큼 정밀도가 떨어졌다"며 "최근엔 미국 국방부 등에서 이런 공간 식별을 정밀하게 하길 요구하고 있는데, 이런 수요에 대응할 수 있는 기술"이라고 소개했다.

김찬 인텔리안테크 최고정보책임자(CIO)는 “인텔리안테크는 독보적인 위성 안테나 개발 역량에 AI 기반 데이터 분석 기술을 유기적으로 결합하여, 고객의 운영 혁신을 선도하는 확고한 솔루션 파트너로 나아갈 것”이라고 밝혔다.