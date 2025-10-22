국민의힘 배현진 의원, 한국어 최초 광복 방송 주인공 故 이진묵 선생 후손 찾아

국민의힘 배현진 국회의원(서울 송파을, 문화체육관광위원회)은 지난해 국정감사를 통해 공개했던 ‘한국어로 방송된 최초의 광복 소식’의 실제 목소리 주인공이 故 이진묵 선생임을 확인하고, 그의 후손과 연락이 닿아 국가보훈부에 관련 정보를 전달했다고 2025년 10월 17일 밝혔다.

배 의원은 “조국의 해방을 누구보다 먼저 외친 독립운동가께서 머나먼 타국에서 잊혀진 채 계셨다는 사실에 마음이 무거웠지만, 이제라도 국가가 예우를 다할 수 있어 다행이다”며 “한 분의 공훈도 놓치지 않는, 보훈이 끝까지 완성되는 대한민국이 될 수 있도록 국회에서 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

당초 해당 방송의 목소리 주인공은 故 황성수 전 국회부의장으로 알려져 있었으나, 대한민국역사박물관과 배현진 의원실은 추가 연구를 통해 미국의 소리(VOA) 월간보고서를 발굴했고, 실제 화자는 故 이진묵 선생이라는 사실을 새롭게 확인했다.

故 이진묵 선생은 미주 지역에서 활동한 독립운동가로 1943년부터 VOA를 통해 한국어 방송과 대일 선전 방송을 진행했으며, 독립운동 자금 지원 등의 공훈으로 2020년 독립유공자 건국포장에 추서됐다. 그러나 미주 지역에 거주 중인 후손과의 연락이 닿지 않아 현재까지 포장이 전달되지 못한 상태였다.

이에 배현진 의원실은 미국과 캐나다 지역의 묘지를 두 달간 전수조사한 끝에, 2025년 8월 캐나다 라콤브시에 위치한 故 이진묵 선생의 묘지를 확인했다. 이후 의원실은 라콤브시 측에 공문을 보내 묘지를 관리하는 후손과의 연결을 요청했고, 故 이진묵 선생의 아들인 존 리씨와 연락이 닿았다.

배 의원실은 존 리씨의 출생신고서와 故 이진묵 선생의 인적 정보, 사진 등을 통해 가족 관계를 확인했고, 국가보훈부에 관련 정보를 전달했다. 현재 보훈부는 존 리씨와 직접 연락을 취해 건국포장 전수 절차를 진행하고 있다.

존 리씨는 “아버지가 독립운동을 하셨다는 사실을 전혀 알지 못했다”며 “늦게라도 아버지의 영광을 되찾아준 대한민국 국회에 감사드린다”고 말했다.