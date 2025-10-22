크래프톤 신작 '팰월드 모바일', 지스타 2025에서 최초 공개

크래프톤(대표 김창한)이 국제 게임 전시회 '지스타 2025'에서 '팰월드 모바일'을 최초로 공개한다고 22일 밝혔다.

올해 지스타는 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리며, 크래프톤은 9년 연속으로 지스타에 참가한다. 부스는 벡스코 제1전시장 BTC관에 마련한다.

크래프톤은 올해 지스타에서 '팰월드 모바일'을 최초 공개한다. 팰월드 모바일은 일본의 게임 개발사 포켓페어의 '팰월드' 지식재산권(IP)을 기반으로 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오인 펍지 스튜디오가 개발 중인 모바일 게임이다.

원작의 '팰(Pal)' 수집·육성, 오픈월드 서바이벌, 건축 요소 등 핵심 재미를 계승하면서, 모바일 환경에 최적화된 재미와 다양한 스킬 기반의 전략적 전투를 더했다.

원작 팰월드는 150종이 넘는 신비한 생명체 '팰'을 수집하고 전투, 건축, 농업, 공장 가동 등을 통해 자신만의 거점을 구축하며 모험하는 오픈월드 생존 크래프팅 게임이다. 지난해 1월 스팀에서 얼리 액세스로 출시된 이후 1년 만에 전 세계 누적 플레이어 수 3천200만명을 돌파한 바 있다.

크래프톤은 현장을 찾는 팬들을 위한 시연과 다양한 이벤트, 프로그램도 운영한다. 지난해에 이어 배틀그라운드 IP를 활용한 체험형 휴게공간 '카페 펍지(CAFÉ PUBG)'를 선보인다. 이외에도 다양한 미니게임과 현장 이벤트를 마련해 팬들에게 특별한 즐거움을 전달할 계획이다.