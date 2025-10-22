크래프톤, 엔비디아 ‘지포스 게이머 페스티벌’ 파트너 참여.

크래프톤(대표 김창한)은 엔비디아(대표 젠슨 황)가 주최하는 '지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)' 파트너로 참여한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 오는 30일 오후 4시 서울 코엑스 K-POP 광장에서 진행된다.

행사에는 이강욱 크래프톤 AI 본부장이 엔비디아와 개발한 AI 협업모델 CPC(Co-Playable Character) 사례인 'PUBG 앨라이(PUBG Ally)'의 개발 현황을 발표한다.

CPC는 올해 1월 CES 2025에서 선보인 혁신 AI 기술로, 엔비디아 에이스(ACE)로 구축된 게임 특화 온디바이스 소형 언어 모델(On-device SLM)'을 기반으로 한다. 기존 NPC(Non-Player Character)와 달리 CPC는 이용자와 함께 적극적으로 생각하고 소통하며, 보다 깊은 상호작용이 가능한 새로운 개념의 캐릭터다.

크래프톤은 지난 3월 28일 스팀을 통해 얼리 액세스 출시한 인조이에 최초 CPC인 '스마트 조이'를 실험적으로 선보인 바 있다. 오는 행사에서는 PUBG IP 프랜차이즈에 확대 적용할 CPC 'PUBG 앨라이'를 조명할 계획이다.



