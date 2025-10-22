미국행 국제우편 접수, 22일부터 정상 운영

우정사업본부는 최근 국가정보자원관리원 화재로 인해 일시적으로 중단됐던 미국행 국제우편 접수를 22일부터 정상 운영한다고 밝혔다.

과학기술정보통신부는 국가정보자원관리원, 미국 관세대납업체 등 관계 기관과의 긴밀한 협조를 통해 시스템 복구 및 재연계를 완료했다.

이에 따라 미국행 EMS와 소포 등 국제우편 발송이 재개된다.

사진_클립아트코리아

복구 이후의 접수 절차는 지난 9월22일 재개 시점과 동일한 방식으로 운영된다. 발송인은 우편물 접수 시 관세 선납(DDP) 방식으로 이용할 수 있으며 세관신고서(CN22, CN23)에 품명, 수량, 가격, HS코드, 원산지를 정확히 기재해야 한다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “고객 불편을 최소화하기 위해 신속히 복구를 진행하여 미국행 국제우편 접수가 다시 정상화 됐다”며 “앞으로도 국제우편 서비스의 신뢰 회복과 품질 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 우정사업본부는 이번 화재로 불편을 겪은 고객의 부담 완화를 위해 미국행 EMS 5천원 할인행사를 이달 말까지 진행한다.