"폴더블 아이패드 550만원…출시는 2029년 유력"

블룸버그, 1년 연기 예상…"화웨이 메이트북 폴드와 유사"

입력 :2025/10/22 08:27    수정: 2025/10/22 08:33

이정현 미디어연구소 기자

애플이 개발 중인 대화면 폴더블 아이패드 출시가 지연될 가능성이 제기됐다.

블룸버그 통신은 21일(현지시간) 소식통을 인용해 애플이 2028년으로 계획했던 폴더블 아이패드의 출시 시점을 2029년으로 미룰 수 있다고 보도했다. 제품 무게와 디스플레이 기술 관련 문제가 주요 원인으로 꼽힌다.

애플의 폴더블 아이패드 렌더링 (사진=맥루머스)

현재 애플이 대형 폴더블 기기를 개발 중이라는 소문이 돌고 있다. 하지만 이 제품이 아이패드로 출시될지, 맥으로 출시될지에 대해서는 의견이 엇갈리고 있다. 업계에 따르면, 이 제품에는 삼성디스플레이가 개발한 18인치 디스플레이를 탑재될 예정이다. 현재 애플은 화면 주름을 최소화하는 데 주력하고 있는 것으로 알려졌다.

대형 폴더블 OLED 디스플레이는 가격이 비싸기 때문에, 폴더블 아이패드의 가격은 13인치 아이패드 프로보다 최대 3배 더 비쌀 수 있다고 블룸버그는 전했다. 

화웨이의 7.3mm의 초슬림형 폴더블 노트북 '메이트북 폴드' (사진=화웨이)

13인치 아이패드 프로의 가격이 1천299달러(약 186만원)이기 때문에 향후 몇 년 간 부품 가격이 크게 인하되지 않는다면 폴더블 아이패드는 최대 3천900달러(약 558만원)에 이를 수 있다.

소식통에 따르면 시제품 디자인은 18인치 폴더블 태블릿 ‘화웨이 메이트북 폴드’를 연상시키며, 개발자들 사이에서는 무게에 대한 우려도 나오고 있다. 현재 약 450g인 아이패드 프로에 비해 폴더블 아이패드 시제품의 무게는 약 1.6kg으로, 맥북 프로와 비슷한 수준이다.

한편, 애플의 첫 번째 폴더블 기기인 폴더블 아이폰은 내년에 출시될 가능성이 제기되고 있다. 복수의 전문가들은 애플이 아이폰18 시리즈와 함께 폴더블 아이폰을 선보일 것으로 예상하고 있으나, 최근 나온 전망에 따르면 이 일정 또한 지연될 수 있는 것으로 전해졌다.

