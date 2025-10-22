"소부대 군집로봇, 새로운 전투 패러다임 이끈다"

"소부대 단위 군집전투로봇은 앞으로 병력의 공백을 메우는 핵심전력이 될 것입니다."

차도완 국방대학교 국방AI로봇학과 교수는 21일 서울공항에서 열린 '서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)'에서 '소부대 군집전투로봇 기술분석 및 운용개념'을 주제로 발표했다.

차 교수는 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화가 지상 무인전투체계(UGV)의 실전화를 가속했다고 분석했다.

그는 "우크라이나 전방 여단의 병력은 50~60% 수준으로, 전선 유지에 30만명 이상의 병력 보강이 필요하다"며 "이 공백을 메우기 위해 우크라이나는 1만5천대 이상의 UGV를 실전 배치할 계획이며, 이는 단순한 장비 보강이 아닌 국가 전략적 필수조건이 되고 있다"고 설명했다.

차도완 국방대학교 국방AI로봇학과 교수(겸 국방로봇학회 총무부회장)가 21일 서울공항에서 열린 '서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)'에서 '소부대 군집전투로봇 기술분석 및 운용개념'을 주제로 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

미국 역시 국방고등연구계획국(DARPA)의 '스쿼드-X' 프로그램을 통해 분대 단위로 UGV를 통합하고 있으며, 유럽 밀렘로보틱스의 '테미스(THeMIS)'는 이미 10개국 이상에서 실전 운용 중이다.

그는 "세계 지상 무인전투체계 시장은 2034년까지 약 55억 달러 규모로 성장할 전망"이라며 전쟁 양상이 기술 중심으로 급변하고 있다고 강조했다.

미국은 다영역 작전(MDO)과 유무인 협업(MUM-T) 개념을 중심으로 로봇·자율시스템(RAS) 기술을 발전시키고 있다.

차 교수는 "미국은 미 육군 미래사령부(AFC)를 중심으로 민간 기술을 적극 도입하고, 실전 모의 실험을 병행하는 개방형 사업화 구조를 갖췄다"며 "올해 약 4억8천만 달러(약 6천870억원)가 관련 예산으로 편성됐다"고 밝혔다.

우크라이나는 '드론군' 국가 프로그램을 통해 10만 대 드론과 수천 대 지상로봇의 양산체계를 추진 중이다. 민·군 협력 방산혁신 플랫폼 '브레이브1'을 통해 스타트업 기술을 6개월 내 실전에 투입하는 신속 상용화 체계를 운영하고 있다.

차 교수는 '선 로봇, 후 병력' 작전 패러다임을 소개했다. 그는 "로봇이 위험지역에 우선 진입하고 병력이 후속 진입하는 구조로 전환돼야 한다"며 "소부대 단위의 유무인 복합작전이 세계적 흐름으로 자리잡고 있다"고 말했다.

우크라이나 전장에 투입된 사족보행 로봇 (사진=우크라이나 국방부)

그는 특히 소부대 중심 통합운용 체계(MUM-T)와 군집형 자율운용의 결합을 강조했다. 정찰형·전투형·수송형 UGV를 병렬로 운용해 임무를 분산하고, AI·센서·네트워크 기반의 실시간 정보공유 구조를 통해 전투 생존성과 효율성을 높이는 전략이다.

차 교수는 "1:N 또는 N:N 통제구조로 확장된 군집 운용개념은 병력 손실을 줄이는 동시에 작전지속성을 높일 것"이라고 전망했다.

차 교수는 '달파 오프셋' 프로그램을 인용하며, 미래 군집전투로봇의 핵심 기술로 '사용자-군집 상호작용'과 '군집 의사결정 및 협업기술'을 꼽았다.

그는 "증강현실(AR)·가상현실(VR) 기반 직관적 조작 인터페이스와 분산 강화학습 기반의 협업 AI 기술이 향후 경쟁우위를 좌우할 것"이라고 진단했다.

전문가 설문 결과 '기동' 기능이 최우선 개발 분야로 꼽혔다. 자율주행기술이 핵심이자 차별화 기술로 도출됐다. 차 교수는 "자율주행 수준이 낮을수록 동일 기술 확보 필요성이 커지기 때문에, 자율주행은 모든 군집체계 기반 기술로 봐야 한다"고 강조했다.

차 교수는 "소부대 군집전투로봇은 단순한 장비가 아니라, 미래 전장 패러다임의 전환점이 될 전략자산"이라며 "세계 각국은 이미 민간기술을 적극 수용하며 실전 중심으로 무인전투체계를 고도화하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "우리 군도 기술개발뿐 아니라 산·학·군 연계 및 조달체계의 제도적 보완이 시급하다"며 "AUSA 참관을 통해 해외 사례를 접하고 더욱 실질적인 노력을 기울여야 한다"고 촉구했다.