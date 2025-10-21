中 유니트리, 휴머노이드 H2 공개

중국 로봇기업 유니트리가 차세대 휴머노이드 로봇 H2를 공개했다.
H2는 사람을 닮은 얼굴과 체형을 지녔다. 키는 180cm로 전작 H1과 비슷하지만, 무게는 70kg로 약 50% 무거워졌다.
경량형 로봇인 G1과 유사하게 유연한 움직임이 가능한 것으로 보인다. 허리 모듈이 좌우로 자유롭게 회전하며 복잡한 3차원 동작을 수행한다.
구체적인 기술 사양이나 출시 일정은 공개되지 않았다.
유니트리 측은 "H2는 모든 사람들의 일을 안전하게 돕기 위해 만들어진 로봇"이라고 설명했다.
한편 H1은 유니트리가 출시한 최초의 범용 휴머노이드 로봇이다. G1·R1과 달리 실물 크기로 제작됐다.