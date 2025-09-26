유니트리 휴머노이드 R1 국내 첫 시연

드론·로봇 솔루션 전문 기업 영인모빌리티는 오는 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스(COEX)에서 제2회 스마트라이프위크(SLW 2025)와 연계해 개최되는 2025년 제1회 서울AI로봇쇼에 참가한다고 26일 밝혔다.

영인모빌리티는 글로벌 로봇 기업 유니트리 한국 공식 파트너사로서 협업 전시관을 운영한다. 유니트리 최신 사족보행 로봇 A2와 소형 휴머노이드 플랫폼 R1을 국내 최초로 선보일 예정이다.

유니트리 A2는 실용적인 현장 작업을 목표로 성능을 업그레이드한 모델이다. 이동 중 25kg, 정지 상태에서 최대 100kg까지 적재할 수 있다. 유리 파괴, 점프, 백 덤블링 등 운동 성능과 함께 IP56 등급 방진·방수의 내구성을 갖췄다.

유니트리 휴머노이드 R1 (사진=유니트리)

건설, 물류, 에너지, 재난 구조 같은 분야에서 필수적으로 요구되는 하중 운반 능력, 긴 작동 시간, 센서 융합 호환성, 듀얼 라이다, 고성능 센서, 듀얼 배터리 핫스왑 지원으로 실제 산업 현장에서 투입가능한 조건을 갖추고 있다.

이족보행 휴머노이드 R1은 25kg 정도 무게로 가볍고 민첩하며 휠, 낙하 복구, 회전 등과 같은 다양한 아크로바틱 동작을 할 수 있도록 설계됐다. 향후 엔터테인먼트 분야에서 활용 가능성이 클 것으로 기대된다.

영인모빌리티는 이 외에도 민간·연구용 소형 4족보행 플랫폼 GO2, 산업용 대형 4족보행 플랫폼 B2를 비롯해, AI교육·연구 분야에서의 강화학습, 제어 알고리즘, 인간-로봇 상호작용(HRI) 등을 실험해보기 위한 하나의 표준 플랫폼 휴머노이드 G1을 활용한 다양한 산업용 응용 솔루션을 소개한다.

영인모빌리티 관계자는 "국내 다양한 산업 환경에 활용될 수 있는 AI 융합 로봇 솔루션을 지속적으로 선보여 산업 혁신과 연구 발전에 기여하겠다"고 말했다.