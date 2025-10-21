한국언론학회 52대 회장에 정성은 성균관대 교수

정성은 성균관대 미디어커뮤니케이션학과 교수가 지난 18일 성균관대 국제관에서 열린 한국언론학회 정기총회에서 제52대 회장에 취임했다.

임기는 내년 10월까지 1년이다.

정성은 회장은 “66년의 전통 위에 한국언론학회의 학문적·사회적 역할을 한층 강화하겠다”며 “회원들의 참여와 소통을 통해 연구회와 학술지가 더욱 성장하고, 언론의 공익적 과업을 실천하는 학회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

정성은 회장은 서울대 서양사학과를 졸업하고 서강대에서 신문방송학과 석사를, 미국 메릴랜드 대학에서 박사 학위를 받았다. 한국언론학회가 발행하는 국제학술지 Asian Communication Research 편집위원장을 역임했다.

현재 정 회장은 성균관대 미디어문화융합대학원장으로 재직 중이며 한국과학기술한림원 정회원이다.